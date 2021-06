Gesellschaft

Magisches Kolumbien

In Kolumbiens Nordosten, fernab von den Drogenkriegen im Süden des Landes, präsentiert sich eine Region, in der Menschen voller Lebensfreude zu Hause sind. Der Film begleitet Ureinwohner, Arbeiter, Lehrer und Teenager mit großen Träumen in ihre Heimat zwischen dem Río Magdalena und der Sierra Nevada de Santa Marta. Hier läuft das Leben der Menschen nach einem ganz eigenen Rhythmus.

Datum: 30.06.2021