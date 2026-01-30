Hauptnavigation

Magic Mushrooms - Zwischen Trip und Therapie

Es könnte der Durchbruch bei der Behandlung von Depressionen und Angststörungen sein: Psilocybin, der Wirkstoff der "Magic Mushrooms", löst eine neue Euphorie unter Forschern aus. Eine neue Generation von Psychopharmaka, auf der Grundlage alten Wissens aus Oaxaca, Mexiko.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.02.2026
22:55 - 23:40 Uhr

Dort heilt man schon immer mit der Kraft der halluzinogenen Pilze. In Mexiko ist es eine geduldete Droge.

Im Graubereich der Legalität versprechen die "magischen Pilze" Rausch, Erleuchtung und Erweiterung des Bewusstseins. Touristen aus der ganzen Welt kommen nach San José del Pacifico, um die Reise mit den Zauberpilzen anzutreten.

