Logik der Vielen - Das Prinzip Schwarm

Roboter, Universität Konstanz.

Quelle: LOOKS Film

Die Logik der vielen betrifft nicht nur die Technik, sondern auch die Gesellschaft. Am "Complexity Science Hub" in Wien zeigt Psychologin Mirta Galesic, dass Vielfalt, Unabhängigkeit und Offenheit entscheidend für kollektive Intelligenz sind. Sie spricht von kollektiver Anpassungsfähigkeit. "Um Probleme zu lösen, müssen wir sie erkennen. Was gestern innovativ war, kann heute das Gegenteil sein", sagt sie und verweist auf die emotional geführten Klimadebatten.



Und selbst die Demokratie lässt sich verbessern. "Heute bestimmt oft eine knappe Mehrheit, wie Ressourcen genutzt werden - das führt zu Klientelpolitik und Unzufriedenheit", warnt Physiker und Soziologe Dirk Helbing. An der ETH Zürich forscht er zu neuen Wegen der Mitbestimmung. Das "partizipative Budgeting" beispielsweise wird bereits in vielen Städten erprobt.



Die neue 3sat-Dokumentation "Logik der Vielen" bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der Schwarmforschung und zeigt ihr Potential für Wirtschaft und Demokratie.