Gesellschaft
Logik der Vielen - Das Prinzip Schwarm
Ob Vogel- oder Fischschwarm: Tausende Tiere bewegen sich, ohne zusammenzustoßen, ohne Befehle - und doch perfekt koordiniert. Der Film beleuchtet dieses Phänomen und fragt, was wir von Schwärmen lernen können.
Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
- 11.03.2026
- 21:00 - 21:50 Uhr
Forschende in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersuchen, wie Tiere in Schwärmen Informationen austauschen und ohne Anführer agieren. Ihre Erkenntnisse fließen in Robotik, Logistik und neue Beteiligungsmodelle - mit Vorteilen für Wirtschaft und Demokratie.
Der "Imaging Hangar" des CASAB, dem Center for thr Advanced Study of Collective Behaviour an der Universität Konstanz ist eine 225 Quadratmeter große Halle mit Kameras, Sensoren und einer 3D-Umgebung - eines der größten Schwarmforschungslabore weltweit.
"Nicht alle Schwärme folgen derselben Motivation. Heuschrecken fliehen aus Angst, von Artgenossen gefressen zu werden", erklärt der Direktor des Instituts für Verhaltensbiologie und Sprecher des CASCB, Iain Couzin - eines seiner überraschenden Ergebnisse.
Tiefe Einblicke in das Leben der Bienenkönigin bietet das "Artificial Science Lab" in Graz. Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts "RoboRoyal" beobachtet Biologe Thomas Schmickl den Hofstaat eines Bienenvolks aus nächster Nähe - mithilfe eines Roboters mit Kamera und künstlicher Intelligenz.
"Die Bienenkönigin hat eine enorme Bedeutung für unser Ökosystem und wir wissen überraschend wenig über sie. Das können wir jetzt ändern", so der Forscher. Seit Jahrzehnten nutzt er Technologien, um die Logik von Schwärmen zu entschlüsseln. Ein Mini-Roboterschwarm demonstriert, wie Jungbienen in der Gruppe schnellere und bessere Entscheidungen treffen.
Wie das Prinzip Schwarm eine Halbleiterfabrik in Kärnten optimieren könnte, erforscht Melanie Schranz an den "Lakeside Labs" in Klagenfurt. "Wir haben eine Bibliothek mit Schwärmen, von Ameisen bis zu Schleimpilzen. Besonders spannend sind die Bienenalgorithmen".
Produkte, die sich wie Bienen verhalten, suchen selbstständig die nächstbeste Futterquelle - in diesem Fall eine freie Maschine für den nächsten Fertigungsschritt. Fällt eine aus, läuft die Produktion weiter - ohne, dass zentral eingegriffen werden muss.
Die Logik der vielen betrifft nicht nur die Technik, sondern auch die Gesellschaft. Am "Complexity Science Hub" in Wien zeigt Psychologin Mirta Galesic, dass Vielfalt, Unabhängigkeit und Offenheit entscheidend für kollektive Intelligenz sind. Sie spricht von kollektiver Anpassungsfähigkeit. "Um Probleme zu lösen, müssen wir sie erkennen. Was gestern innovativ war, kann heute das Gegenteil sein", sagt sie und verweist auf die emotional geführten Klimadebatten.
Und selbst die Demokratie lässt sich verbessern. "Heute bestimmt oft eine knappe Mehrheit, wie Ressourcen genutzt werden - das führt zu Klientelpolitik und Unzufriedenheit", warnt Physiker und Soziologe Dirk Helbing. An der ETH Zürich forscht er zu neuen Wegen der Mitbestimmung. Das "partizipative Budgeting" beispielsweise wird bereits in vielen Städten erprobt.
Die neue 3sat-Dokumentation "Logik der Vielen" bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der Schwarmforschung und zeigt ihr Potential für Wirtschaft und Demokratie.
Ein Film von Franziska Mayr-Keber.