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Das Bild zeigt ein Paar, das zusammen an einem Holztisch sitzt. Die Frau hat lange, braune Haare und trägt einen grauen Pullover. Sie lächelt und hat ihren Arm um den Mann gelegt. Der Mann hat eine Glatze und trägt ein grünes T-Shirt. Er sitzt nah bei ihr und lächelt ebenfalls. Auf dem Tisch befinden sich mehrere Tassen: eine weiße mit blauen Punkten, eine mit einem farbigen Muster, sowie ein Glas Wasser. Neben den Tassen steht eine Glaskaraffe und ein grüner behäufter Behälter. Im Hintergrund ist eine Wand aus Holzvertäfelung zu sehen, und auf einem Regal darüber sind verschiedene Glasbehälter und Dekorationsgegenstände angeordnet. Das Ambiente wirkt gemütlich und einladend.

Gesellschaft

Liebe ist nichts für Feiglinge

Wenn zwei Menschen sich dazu entschließen, den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen, ist selten vorhersehbar, was alles auf sie zukommen wird an Schwierigkeiten und Hindernissen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.07.2026
12:15 - 13:05 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Und im Rückblick fragt man sich bisweilen, wie diese Schwierigkeiten und Hindernisse gemeistert wurden.

In dieser Doku hören wir fünf Paaren dabei zu, wie sie sich solche(n) Fragen stellen. - Wie haben sie es geschafft, unsere fünf Paare? Jahrelang unfreiwillig getrennt zu sein, jahrelang betrogen zu werden, jahrelang nicht im selben Land leben zu dürfen... So unterschiedlich die Problemstellungen, so unterschiedlich die Lösungen. In jedem Fall gibt es mehrere Antworten auf die Frage nach dem Gelingen, mehrere Faktoren, die ausschlaggebend sind dafür, dass die Paare nach wie vor zusammen sind.

Einer dieser Faktoren ist in jedem Fall die Liebe - die stets größer war als selbst das größte Problem.

Ein Film von Michael Cencig und Birgit Foerster

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