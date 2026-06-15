Liebe ist nichts für Feiglinge

In dieser Doku hören wir fünf Paaren dabei zu, wie sie sich solche(n) Fragen stellen. - Wie haben sie es geschafft, unsere fünf Paare? Jahrelang unfreiwillig getrennt zu sein, jahrelang betrogen zu werden, jahrelang nicht im selben Land leben zu dürfen... So unterschiedlich die Problemstellungen, so unterschiedlich die Lösungen. In jedem Fall gibt es mehrere Antworten auf die Frage nach dem Gelingen, mehrere Faktoren, die ausschlaggebend sind dafür, dass die Paare nach wie vor zusammen sind.



Einer dieser Faktoren ist in jedem Fall die Liebe - die stets größer war als selbst das größte Problem.



Ein Film von Michael Cencig und Birgit Foerster