Liebe inklusive - Über Behinderung und Partnerschaft

Stephanie sagt über die Beziehung mit Stefan: „Ich hab‘ ein bisschen mehr die Hosen an.“

Quelle: Landesstudio Tirol

Stephanie und Stefan sind seit fünf Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über Tinder. Dass Stephanie aufgrund einer schweren Muskelerkrankung im Rollstuhl sitzt und rund um die Uhr auf Unterstützung angewiesen ist, spielte für Stefan von Anfang an keine Rolle. Heute leben die beiden zusammen.



Thomas und Sabine aus Innsbruck sind erst vor Kurzem in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Die beiden Menschen mit geistiger Behinderung haben im jeweils anderen ihren Seelenmenschen gefunden. In der Dokumentation verkünden sie eine besondere Neuigkeit: Sie haben sich verlobt.



Anita (Bild ganz oben) ist vollständig blind. Liebe auf den ersten Blick war es bei ihr und ihrem Lebensgefährten zwar nicht - gefunkt hat es trotzdem. Ausschlaggebend waren andere Dinge als das Äußere. Im April ist ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen.



Jürgen wünscht sich eine Partnerin, mit der er seine Leidenschaft für Musik teilen kann. Der Mitfünfziger mit geistiger Behinderung ist noch auf der Suche nach der Liebe - und wagt dafür sogar den Schritt zu einem Speeddating. So unterschiedlich ihre Lebens- und Liebesgeschichten auch sind, eines verbindet sie alle: der Wunsch nach Nähe, Partnerschaft und einem selbstbestimmten Leben. Gleichzeitig erleben sie immer wieder, dass ihre Beziehungen - oder schon der Wunsch danach - infrage gestellt werden. Sexualität von Menschen mit Behinderungen ist bis heute ein gesellschaftliches Tabu. Doch warum eigentlich?