Gesellschaft
Lehrerin mit Herz und Hoffnung
Julia ist Konrektorin an einer Realschule Plus in Idar-Oberstein und Lehrerin einer "KoA"-Klasse. "KoA" ist der Namen des rheinland-pfälzischen Modells "Keine/r ohne Abschluss". Wird sie in diesem Schuljahr alle zu einem Schulabschluss bringen?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 26.03.2028
Es soll möglichst vielen Schulabgängern doch noch einen Schulabschluss und damit den Start in einen Beruf ermöglichen. Doch wie bringt man Schulabbrecher und Jugendliche, die - vielleicht sogar schon mehrmals - sitzengeblieben sind, dazu, mitzuarbeiten?
Bundesweit mehr als 50.000 Jugendliche beenden jährlich die Schule ohne Abschluss. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen, in den vergangenen Jahren auf fast acht Prozent gestiegen. Die Region um Idar-Oberstein ist besonders betroffen, dort, wo Julia ihre "KoA"-Klasse unterrichtet.