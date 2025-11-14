Hauptnavigation

  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Leben mit der Unsicherheit
Das Bild zeigt einen Mann, der von hinten betrachtet wird. Er sitzt vor einem großen Aquarium, das verschiedene natürliche Elemente enthält, wie Wurzeln und Pflanzen. Im Aquarium schwimmen einige Fische. Die Umgebung wirkt hell und freundlich, und der Mann trägt einen dunklen Pullover. Das Wasser im Aquarium ist klar, und es gibt eine leichte Unschärfe durch die Bewegung der Fische und das Licht, das auf die Wasseroberfläche trifft. Die gesamte Szene vermittelt eine ruhige und nachdenkliche Atmosphäre.

Gesellschaft

Leben mit der Unsicherheit

Sicherheit gilt als eines der größten Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen - und vermittelt ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.11.2025
12:15 - 12:50 Uhr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt eine Person, die in einem schmalen, hellen Flur geht. Die Wände sind weiß und der Boden ist aus hellem Holz. Die Person trägt eine Maske und hat einen Rucksack auf. Sie ist in einem speziellen Anzug, der Unterstützung beim Gehen bietet. Der Flur wird von einer Glastür an einer Seite und einem Notausgangsschild an der Wand entlang der anderen Seite gesäumt. Licht tritt von der Decke ein und schafft eine helle, klinische Atmosphäre.
Gregor Demblin (Gründer von MyAbility)
Quelle: Metafilm GmbH

Und doch ist der Anspruch, im eigenen Leben alles selbst zu planen und mit Sicherheit voraus berechnen zu können, eine Illusion.

Der Film von Andrea Eder zeigt Menschen, die in ohnehin unsicheren Zeiten auch mit persönlichen Krisen konfrontiert waren und diese - trotz aller Schwierigkeiten - letztlich bewältigen konnten.

