Gesellschaft
Leben mit der Unsicherheit
Sicherheit gilt als eines der größten Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen - und vermittelt ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit.
Und doch ist der Anspruch, im eigenen Leben alles selbst zu planen und mit Sicherheit voraus berechnen zu können, eine Illusion.
Der Film von Andrea Eder zeigt Menschen, die in ohnehin unsicheren Zeiten auch mit persönlichen Krisen konfrontiert waren und diese - trotz aller Schwierigkeiten - letztlich bewältigen konnten.