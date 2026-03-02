Gesellschaft
Kostbares und Kurioses - Die Welt der Sammler
Vom Paradeisersamen oder Häferl bis zum Oldtimer - in Österreich wird gern gesammelt. Etwa die Hälfte bis drei Viertel der Menschen im Land sammeln mit Leidenschaft.
- 16.04.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
Was gesammelt wurde und wird, das ist so unterschiedlich wie die Menschen selbst.
Jasmin Daurer zeigt außergewöhnliche Sammlungen quer durch Niederösterreich - kleine und große, kostbare und kuriose.