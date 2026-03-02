Hauptnavigation

  4. Kostbares und Kurioses - Die Welt der Sammler
Das Bild zeigt eine dekorative Kanne, die auf einem runden Tisch steht. Die Kanne ist aus Keramik und hat eine weiße Grundfarbe, die mit blauen Mustern verziert ist. Die Muster bestehen aus geometrischen Formen, die an Zickzacklinien und Mondformen erinnern. Die Kanne hat einen länglichen Ausguss und einen kleinen Deckel. Im Hintergrund ist eine unscharfe, helle Wand zu sehen, die wahrscheinlich ein Fenster darstellt, da Licht hereinströmt. Auf der linken Seite des Bildes ist eine schwarze Couch sichtbar, die mit einem weißen, filigranen Tuch gedeckt ist. An der Wand im Hintergrund hängen einige Rahmen mit Bildern, die jedoch nicht gut zu erkennen sind. Das Bild vermittelt einen Eindruck von ebenso ästhetischen als auch kurvenreichen Linien und lädt zur Entdeckung der Sammlung ein.

Gesellschaft

Kostbares und Kurioses - Die Welt der Sammler

Vom Paradeisersamen oder Häferl bis zum Oldtimer - in Österreich wird gern gesammelt. Etwa die Hälfte bis drei Viertel der Menschen im Land sammeln mit Leidenschaft.

16.04.2026
11:55 - 12:25 Uhr

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt ein rotes und sandfarbenes Oldtimerfahrzeug, einen Lincoln Zephyr aus dem Baujahr 1939, das frontal betrachtet wird. Das Auto hat eine markante Kühlergrillstruktur mit vielen vertikalen Lamellen. Die Scheinwerfer sind rund und weisen ein klassisches Design auf. Im Fahrer- und Beifahrersitz sitzen zwei Personen, die Sonnebrillen tragen. Die Frau auf der linken Seite hat lockige Haare. Der Mann auf der rechten Seite trägt einen hellen Hut. Im Hintergrund ist eine historische Gebäudefassade zu sehen, die zu einem Schloss oder einem ähnlich alten Bauwerk gehören könnte. Die Fassade ist hell gestrichen und es befinden sich zwei Laternen an der Wand. Der Boden besteht aus Steinen, die ordentlich verlegt sind. Das Bild vermittelt ein Gefühl von Nostalgie und zeigt die Leidenschaft für Oldtimer und Sammlerstücke.
Franz Steinbacher und Ehefrau Riki in einem Lincoln Zephyr BJ 1939, der Oldtimer ist einzigartig in Europa.
Quelle: Landesstudio Niederösterreich

Was gesammelt wurde und wird, das ist so unterschiedlich wie die Menschen selbst.

Jasmin Daurer zeigt außergewöhnliche Sammlungen quer durch Niederösterreich - kleine und große, kostbare und kuriose.

