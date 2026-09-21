Gesellschaft
Klimawandel in Vorarlberg - Halb so schlimm oder doch gefährlich?
Der vergangene Herbst war der wärmste der österreichischen Messgeschichte, gleich gefolgt vom wärmsten Winter. Und auch das Frühjahr und der Sommer waren unter den Top 10.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.10.2026
- 11:45 - 12:10 Uhr
Ein Rekord jagt den nächsten. Die Schnelligkeit, mit der der Klimawandel weltweit voranschreitet, überrascht sogar die Klimaforscher. Hierzulande wird es ebenfalls immer wärmer. Doch bringt uns der Klimawandel in Vorarlberg wirklich nur angenehme Badetage und laue Sommernächte, die an den Urlaub in Italien erinnern?
Oder birgt er auch Risiken, die unsere Gesellschaft vor Herausforderungen stellen wird? Antworten dazu liefert Meteorologe Thomas Rinderer in einer Dokumentation des ORF Vorarlberg.
Ein Film von Dorothea Schertler.