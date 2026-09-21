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Das Bild zeigt eine grüne Almlandschaft mit sanften Hügeln, auf denen Blumen blühen. Im Vordergrund ist ein Holzhaus zu sehen, während sich im Hintergrund Berge und Wolken befinden.

Gesellschaft

Klimawandel in Vorarlberg - Halb so schlimm oder doch gefährlich?

Der vergangene Herbst war der wärmste der österreichischen Messgeschichte, gleich gefolgt vom wärmsten Winter. Und auch das Frühjahr und der Sommer waren unter den Top 10.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.10.2026
11:45 - 12:10 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt eine Gruppe von Kühen, die an einem schmalen Pfad in den Bergen wandern. Ein Mensch mit Rucksack geht vor den Tieren. Die Umgebung ist grün, mit Felsen und Nebel im Hintergrund.
Aufgrund des Wassermangels in den Bergen müssen die Kühe früher von den Almen, auch das Futter für den Winter wird weniger.
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Ein Rekord jagt den nächsten. Die Schnelligkeit, mit der der Klimawandel weltweit voranschreitet, überrascht sogar die Klimaforscher. Hierzulande wird es ebenfalls immer wärmer. Doch bringt uns der Klimawandel in Vorarlberg wirklich nur angenehme Badetage und laue Sommernächte, die an den Urlaub in Italien erinnern?

Oder birgt er auch Risiken, die unsere Gesellschaft vor Herausforderungen stellen wird? Antworten dazu liefert Meteorologe Thomas Rinderer in einer Dokumentation des ORF Vorarlberg.

Ein Film von Dorothea Schertler.

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