Gesellschaft
Kappadokien – Im Herzen der Türkei
Märchenhafte Landschaften, uralte Höhlenkirchen und Ballons am Morgenhimmel: Kappadokien zählt zu den faszinierendsten Regionen der Türkei – und steht vor großen Veränderungen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.09.2026
- 15:30 - 16:15 Uhr
Die Dokumentation begleitet einen Ballonpiloten, eine Familie in einer Felsenpyramide und einen Töpfermeister. Außerdem beginnt die Kürbisernte, während zwischen Hotels und Tourismus traditionelle Lebensweisen um ihren Platz kämpfen.
Zu den Menschen, die dem Wandel trotzen, gehört die 75-jährige Witwe Hava Cakir. Ihr Haus liegt eingezwängt zwischen modernen Hotels. Trotz zahlreicher Kaufangebote weigert sie sich beharrlich, ihr Zuhause aufzugeben.
Während Ballontourismus und Luxushotels boomen, kämpfen viele Einheimische darum, ihre Heimat und ihre Traditionen zu bewahren. Daneben zeigt die Dokumentation die Kürbisernte, das Leben in den berühmten Felsenwohnungen und die Herstellung des traditionellen Testi Kebab, der in eigens dafür gefertigten Tongefäßen gegart wird.