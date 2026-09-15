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Das Bild zeigt eine Szene aus den Passionsspielen im Römersteinbruch von St. Margarethen. Eine Figur trägt ein Kreuz, umgeben von darstellenden römischen Soldaten und Zuschauern.

Gesellschaft

Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland

Im Römersteinbruch von St. Margarethen stellen die Laienschauspielerinnen und -schauspieler aus dem burgenländischen Ort die Leidensgeschichte - die Passio Domini - von Jesus Christus nach.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.10.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Die Szene zeigt Laienschauspieler in historischen Kostümen, die eine Passionsgeschichte im Römersteinbruch von St. Margarethen darstellen. Die Bühne besteht aus steinernen Strukturen und Stufen.
Szene Passionsspiele im Römersteinbruch von St. Margarethen
Quelle: Landesstudio Burgenland

Seit 1926 opfern rund 400 Mitwirkende im Fünfjahresrhythmus ihre Zeit, um zu proben, zu spielen, aber auch die Ortsgemeinschaft zu pflegen. Den Rahmen dazu bildet seit 1961 der beeindruckende Steinbruch, die Kanzel aus Stein.

Die verschiedensten Inszenierungen, die vielen Jesusdarsteller, die gesellschaftliche Bedeutung und der Spaß, der auch bei der Verkündigung nicht zu kurz kommt, fassen Kameramann Max Pehm und Redakteur Günter Welz in der Produktion "Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland" zusammen.

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