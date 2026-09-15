Gesellschaft
Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland
Im Römersteinbruch von St. Margarethen stellen die Laienschauspielerinnen und -schauspieler aus dem burgenländischen Ort die Leidensgeschichte - die Passio Domini - von Jesus Christus nach.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.10.2026
- 11:55 - 12:20 Uhr
Seit 1926 opfern rund 400 Mitwirkende im Fünfjahresrhythmus ihre Zeit, um zu proben, zu spielen, aber auch die Ortsgemeinschaft zu pflegen. Den Rahmen dazu bildet seit 1961 der beeindruckende Steinbruch, die Kanzel aus Stein.
Die verschiedensten Inszenierungen, die vielen Jesusdarsteller, die gesellschaftliche Bedeutung und der Spaß, der auch bei der Verkündigung nicht zu kurz kommt, fassen Kameramann Max Pehm und Redakteur Günter Welz in der Produktion "Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland" zusammen.