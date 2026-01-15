Gesellschaft
Kampf der Supermächte - Wer kontrolliert die Arktis?
Die Arktis schmilzt. Russland, China, die USA, Kanada und die EU kämpfen darum, wer sich die reichen Bodenschätze der Region sichern und die Seewege rund um die Arktis kontrollieren darf. Je schneller das Eis schmilzt, desto konkreter, härter und brisanter wird dieser Kampf. Plötzlich ist zum Beispiel Grönland eine begehrte Beute, wie die mehrfach geäußerten Vorstellungen des US-Präsidenten Trump zeigen.
Der Eisbrecher "USCGG Healy" geht auf eine wissenschaftliche Mission, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arktis zu dokumentieren und die Geschwindigkeit der Eisschmelze zu ermitteln.
Davon hängt viel ab - auch, wann und in welchem Umfang die diversen Ausbeutungsvorstellungen Form annehmen werden. Wer hat welche Interessen in der Region um den Nordpol? Wer wird die Arktis kontrollieren? Welche Allianzen und welche Frontstellungen zeichnen sich ab? Und: Wieviel Zeit bleibt überhaupt noch, bis es im äußersten Norden kein Eis mehr gibt? Die Ergebnisse der Mission der "Healy" sind von entscheidender Bedeutung.