Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Kärntens Zukunftsschmiede - Verborgene Innovationen aus den Technologieparks

Gesellschaft

Kärntens Zukunftsschmiede - Verborgene Innovationen aus den Technologieparks

Der Lakesidepark Science- und Technology Park mit Standorten in Klagenfurt und Villach und zukünftig auch St. Paul im Lavanttal ist eine Plattform für die Zukunft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.10.2025
11:50 - 12:20 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Markus Paulitsch aus dem Landesstudio Kärnten zeigt unter anderem die dynamischen Entwicklungen im Park, der 2025 sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Gebäudeensemble des Lakeside Park in Klagenfurt mit moderner Architektur
Lakeside Park
Quelle: ORF-Kärnten

Die technologischen Entwicklungen der Forscher und Firmen werden in Kärnten lebensnahe genützt; oft bleibt der Einsatz vor den Augen der Menschen, die hier leben, verborgen. Dabei entspinnt sich um den Park ein wahres Ökosystem, dessen Erfindergeist an den Seen, in den Städten, den Wäldern und im Gebirge zu finden ist.

Diesem ist das ORF-Team mit der Kamera auf der Spur; sei es durch Roboter im Tourismus, durch moderne Holzverarbeitungssysteme, durch Drohnen, die Schneemenge und Lawinengefahr erfassen können oder Unternehmen, die maßgeschneiderte Microchips für den Endkunden herstellen.

Außenansicht des Lakeside Park in Kärnten mit modernen Gebäuden und Grünflächen
Lakeside Park
Quelle: ORF-Kärnten

Ein wichtiger Aspekt des Erfolgs der Technologieparks ist die enge Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen wie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der Fachhochschule Kärnten, der Pädagogischen Hochschule und außeruniversitären Forschungsinstitutionen.

Diese Kooperationen sind entscheidend, um die nächste Generation auf die Zukunft vorzubereiten. Diverse Aus- und Fortbildungsprogramme sollen junge Menschen ermutigen, die zukünftigen Innovatorinnen und Innovatoren Kärntens zu werden.

Innenaufnahme von Laborräumen im SAL Silicon Austria Labs mit technischen Geräten
SAL Silicon Austria Labs
Quelle: ORF-Kärnten

Durch diese Programme erhalten die Studierenden die Möglichkeit, direkt an aktuellen Forschungsprojekten mitzuwirken und praktische Erfahrungen zu sammeln. Dies fördert nicht nur ihre berufliche Entwicklung, sondern stärkt auch die Innovationskraft der Region.

Ein weiterer Meilenstein für das Technologieland Kärnten ist der geplante Technologiepark in St. Paul im Lavanttal. Diese Errichtung soll zusätzliche Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung bieten und somit die Region noch attraktiver für Unternehmen und Forscher:innen aus aller Welt machen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.