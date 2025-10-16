Kärntens Zukunftsschmiede - Verborgene Innovationen aus den Technologieparks

Lakeside Park

Quelle: ORF-Kärnten

Die technologischen Entwicklungen der Forscher und Firmen werden in Kärnten lebensnahe genützt; oft bleibt der Einsatz vor den Augen der Menschen, die hier leben, verborgen. Dabei entspinnt sich um den Park ein wahres Ökosystem, dessen Erfindergeist an den Seen, in den Städten, den Wäldern und im Gebirge zu finden ist.



Diesem ist das ORF-Team mit der Kamera auf der Spur; sei es durch Roboter im Tourismus, durch moderne Holzverarbeitungssysteme, durch Drohnen, die Schneemenge und Lawinengefahr erfassen können oder Unternehmen, die maßgeschneiderte Microchips für den Endkunden herstellen.