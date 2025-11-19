Hauptnavigation

  4. Julia und das Familienerbe
Ein Berggasthof vor dem Alpenpanorama.

Gesellschaft

Julia und das Familienerbe

Seit über 100 Jahren thront der Berggasthof Eckbauer oberhalb von Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Die 38-jährige Julia Ortner hat ihn 2022 von ihrem Vater übernommen, in vierter Generation. Nun will sie das Gebäude abreißen lassen. Ihre Vision: Ein neuer, moderner Eckbauer soll entstehen, in nur einem halben Jahr – nach den Plänen ihrer Schwester, die als Architektin in Berlin lebt. Das Vorhaben wird von manchen Einheimischen skeptisch begleitet. Sie haben Sorge, dass ein Stück Geschichte verloren geht. Und auch innerhalb der Familie sorgt der Umgang mit dem Familienerbe für Diskussionen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.01.2026
12:05 - 12:35 Uhr

Politik und Gesellschaft

