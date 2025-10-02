Gesellschaft
Jüdisches Wien heute
Dorit Muzicant gewährt Einblicke in die bunte Vielfalt jüdischen Lebens in Wien heute. Wer sind die jüdischen Bürgerinnen und Bürger Wiens?
Was bewegt sie, welchen historischen Rucksack schleppen sie und wie gestalten sich dabei die Höhen und Tiefen des jüdischen Lebens in Wien heute? Zu Wort kommen jung und alt, gläubig und weniger gläubig.
Sie sind Wiener, sie sind Juden, sie sind Menschen wie du und ich. Sie feiern, sie gedenken, sie hoffen und sie zweifeln. Ein Eintauchen in das Jüdische Kaleidoskop des heutigen Wiens.
Ein Film von Dorit Muzicant