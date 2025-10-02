Hauptnavigation

Vier Musiker mit ihren Instrumenten und eine Sängerin

Gesellschaft

Jüdisches Wien heute

Dorit Muzicant gewährt Einblicke in die bunte Vielfalt jüdischen Lebens in Wien heute. Wer sind die jüdischen Bürgerinnen und Bürger Wiens?

Datum:
02.10.2025
11:55 - 12:20 Uhr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Viele Menschen halten ein langes, gelbes Transparent mit der Aufschrift "Bring them home now"
Gedenkveranstaltung für die Geiseln des 7. Oktobers 2023 vor dem Shoah-Mahnmal am Wiener Judenplatz.
Quelle: ORF/ORF-Wien.

Was bewegt sie, welchen historischen Rucksack schleppen sie und wie gestalten sich dabei die Höhen und Tiefen des jüdischen Lebens in Wien heute? Zu Wort kommen jung und alt, gläubig und weniger gläubig.

Sie sind Wiener, sie sind Juden, sie sind Menschen wie du und ich. Sie feiern, sie gedenken, sie hoffen und sie zweifeln. Ein Eintauchen in das Jüdische Kaleidoskop des heutigen Wiens.

Ein Film von Dorit Muzicant

