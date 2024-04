Jud Süß 2.0 - Von der NS-Filmpropaganda zum Online-Antisemitismus

Videowand: Antisemitische Inhalte im Internet.

Quelle: ORF/Blueprint Film GmbH/ALAVA

Die Friedrich Wilhelm Murnau-Stiftung hält das Machwerk weitgehend unter Verschluss - und doch: fast vergessen geglaubte antisemitische Stereotype drängen wieder an die Öffentlichkeit - diesmal nicht in Form von Karikaturen aus dem "Stürmer" oder hasserfüllter Darstellungen in Nazifilmen, sondern als "Memes" auf TikTok oder in anderen sozialen Kanälen, aber auch in antisemitischen Musik-Videoclips. '



Das Internet ist heute der Brandbeschleuniger des - nach Jahren des lautstark eingeforderten "nie wieder!" - grassierenden antijüdischen Hasses.



"Jud Süß 2.0" nimmt rechte Influencer, identitäre Youtuber und rechtsrechte Propagandisten unter die Lupe und decodiert antisemitische Stereotype in Zeiten der COVID-Krise.



Eine Dokumentation von Felix Moeller