Hoch hinaus - Flugplatz St. Gallen-Altenrhein

Claude Dornier mit seiner DO-X in Altenrhein 1929.

Quelle: © Airbus Corporate Heritage

Heute ist der Flugplatz eine wichtige Luftverbindung von Vorarlberg nach Wien. Geschäftsreisende so wie Urlauberinnen und Urlauber aus Vorarlberg nutzen ihn für ihren Wien-Flug, für private Flüge oder auch für Destinationen der am Flugplatz stationierten Reisebüros.



Diese Dokumentation zeigt, wie aus einer Flugboot-Idee ein Flugplatz mit einer breiten Palette an Geschäftsfeldern wurde, welche Ideen Claude Dorniers heute noch faszinieren und warum es in Vorarlberg nie zu einem kommerziell genutzten Flugplatz gekommen ist.



Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.