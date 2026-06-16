Gesellschaft
Hoch hinaus - Flugplatz St. Gallen-Altenrhein
Professor Claude Dornier entschied sich, das Flugboot DO-X im Alten Rhein zu bauen und gründete 1926 den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein in der Schweiz nahe der Vorarlberger Grenze.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 06:35 - 07:30 Uhr
Im Jahr 1927 wurde die erste 600 Meter lange Graspiste errichtet, die bis zum Zweiten Weltkrieg für Linienflüge nach Basel, Dübendorf, Innsbruck und München verwendet wurde.
Heute ist der Flugplatz eine wichtige Luftverbindung von Vorarlberg nach Wien. Geschäftsreisende so wie Urlauberinnen und Urlauber aus Vorarlberg nutzen ihn für ihren Wien-Flug, für private Flüge oder auch für Destinationen der am Flugplatz stationierten Reisebüros.
Diese Dokumentation zeigt, wie aus einer Flugboot-Idee ein Flugplatz mit einer breiten Palette an Geschäftsfeldern wurde, welche Ideen Claude Dorniers heute noch faszinieren und warum es in Vorarlberg nie zu einem kommerziell genutzten Flugplatz gekommen ist.
Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.