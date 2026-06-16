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Das Bild zeigt den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein in der Schweiz, während der Sonne untergeht. Im Vordergrund ist eine große, grüne Wiese zu sehen, die mit weißen Löwenzahn-Pflanzen übersät ist. Das Gras wirkt frisch und feucht. Rechts im Bild steht ein Flugzeug der Peoples Airline, das sich auf der Landebahn befindet. Der Flugzeugrumpf ist überwiegend blau, und die Tragflächen sind leicht geneigt. Im Hintergrund sind einige Gebäude und weitere Flugbetriebsinfrastruktur sichtbar, die den Flugplatz ergänzen. Der Himmel ist mit mehreren weißen Wolken durchzogen und schimmert in warmen Gold- und Orangetönen, die durch das Licht der untergehenden Sonne erzeugt werden. Die Landschaft ist sanft und hügelig, mit Bergen, die in der Ferne sichtbar sind. Die gesamte Szenerie vermittelt eine ruhige und friedliche Atmosphäre, in der die Aktivitäten des Flugplatzes und die natürliche Umgebung harmonisch verbunden sind.

Gesellschaft

Hoch hinaus - Flugplatz St. Gallen-Altenrhein

Professor Claude Dornier entschied sich, das Flugboot DO-X im Alten Rhein zu bauen und gründete 1926 den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein in der Schweiz nahe der Vorarlberger Grenze.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
06:35 - 07:30 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Im Jahr 1927 wurde die erste 600 Meter lange Graspiste errichtet, die bis zum Zweiten Weltkrieg für Linienflüge nach Basel, Dübendorf, Innsbruck und München verwendet wurde.

Das Bild zeigt einen historischen Flugplatz in Altenrhein, Schweiz, umgeben von einer leicht hügeligen Landschaft und Wasser. Im Vordergrund steht ein Mann, der elegant gekleidet ist, mit einer Hand in der Hosentasche. Er beobachtet ein großes Flugboot, das auf Schienen zu sehen ist und von mehreren Propellern an den Tragflächen angetrieben wird. Das Flugzeug hat eine elegante Form und ist deutlich in der Mitte des Bildes positioniert. Links und im Hintergrund sind mehrere Gebäude zu erkennen, die eine industrielle Architektur aufweisen, vermutlich Hangars oder Werkstätten. Eine kleine Holzboot liegt am Ufer des Gewässers, das den Bereich durchzieht. Gras und kleinere Pflanzen wachsen rund um die Schienen, die das Flugboot stützen. Im Hintergrund sind zusätzliche Personen zu sehen, die sich um das Flugzeug versammeln. Die gesamte Szene scheint in einer klaren, sonnigen Umgebung aufgenommen worden zu sein, was durch die helle, aber leicht verschwommene Bildqualität suggeriert wird.
Claude Dornier mit seiner DO-X in Altenrhein 1929.
Quelle: © Airbus Corporate Heritage

Heute ist der Flugplatz eine wichtige Luftverbindung von Vorarlberg nach Wien. Geschäftsreisende so wie Urlauberinnen und Urlauber aus Vorarlberg nutzen ihn für ihren Wien-Flug, für private Flüge oder auch für Destinationen der am Flugplatz stationierten Reisebüros.

Diese Dokumentation zeigt, wie aus einer Flugboot-Idee ein Flugplatz mit einer breiten Palette an Geschäftsfeldern wurde, welche Ideen Claude Dorniers heute noch faszinieren und warum es in Vorarlberg nie zu einem kommerziell genutzten Flugplatz gekommen ist.

Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.

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