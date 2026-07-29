Gesellschaft
Hinter den Kulissen von Bayreuth
Die Bayreuther Festspiele haben die Stadt bekannt gemacht und ziehen Tausende Besucher an. Im Herbst ist es ruhiger in Bayreuth und weniger glamourös, aber nicht weniger schön.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 07.08.2026
Schauspielerin Corinna Binzer schaut hinter die Kulissen dieser Stadt. Dabei stößt sie auf bisher unbekannte Geschichten und begegnet Menschen, die alle zu ihrem ganz persönlichen Bild von Bayreuth beitragen.
1871 wählte Richard Wagner Bayreuth als künftigen Ort seiner Festspiele. Das Markgräfliche Opernhaus war der Grund, der Richard Wagner nach Bayreuth führte. 2012 zum UNESCO-Welterbe ernannt, zählt es zu den schönsten Barocktheatern der Welt. Daneben kommen kulturbegeisterte Stadtbesucher auch bei einer Besichtigung des Bayreuther Schlosses voll auf ihre Kosten.
Nahe dem Schloss liegt die bekannteste Brauerei Bayreuths. Dort arbeiten nicht nur Bierbrauer, sondern auch ein Kaffeeröster, der mit außergewöhnlichen Kaffeesorten lockt. In Bayreuth kann man es sich auch sonst kulinarisch gut gehen lassen: In den Konditoreien locken Spezialitäten wie Anisbrezeln, Eierringe, Spritzkuchen und leckere „Küchle“. Das „Kretzaweckla“ ist eine oberfränkische Spezialität, dessen äußere Form eine eigene Geschichte verbirgt.
Wie viel Arbeit in einem handgefertigten Konzertflügel steckt, kann man in einem Bayreuther Familienbetrieb sehen, der bereits seit 1852 in der Stadt ansässig ist. „Steingraeber“-Instrumente gehören zu den besten der Welt und werden bis nach China verkauft.
Warum zwischen Bayreuth und Afrika eine besondere Beziehung besteht und wo die Jugend von Bayreuth sich ihre Flächen für Kreativität und Sport selbst schafft, auch das erfährt Corinna Binzer bei ihrer Entdeckungstour hinter den Kulissen von Bayreuth.