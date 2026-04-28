Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Hinter den Kulissen der Alpengastronomie
Das Bild zeigt eine Theke mit verschiedenen Grillgerichten. Im Vordergrund sind mehrere Fleischstücke und Würstchen auf einem rechteckigen Edelstahlblech angeordnet. - Von links nach rechts sind sichtbar: - Ein großes Stück Fleisch, wahrscheinlich Schweinebraten, mit einer glänzenden, leicht knusprigen Oberfläche und Rillen. - Daneben liegt ein Rippchen, ebenfalls mit einer knusprigen Kruste. - Vor dem Rippchen befinden sich mehrere Würstchen in verschiedenen Größen und Formen, einige scheinen gegrillt zu sein. Hinter den Fleischgerichten sind zwei dekorative Schwäne aus Alufolie sichtbar, die die Präsentation auflockern. Im Hintergrund sind einige Flaschen mit gelben und weißen Flüssigkeiten zu erkennen, möglicherweise Saucen oder Dressing. Die gesamte Szenerie wirkt einladend und typisch für eine gastronomische Einrichtung in den Bergen, wie sie in der Alpengastronomie zu finden ist.

Gesellschaft

Hinter den Kulissen der Alpengastronomie

Österreichs Berge starten in die Sommersaison, und die Alpengastronomie wirft wieder den Griller an.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.06.2026
20:15 - 21:00 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt eine Speisekarte, die an einem gelben Hintergrund hängt. Die Schrift ist in einer handgeschriebenen Art und Weise verfasst. Auf der Speisekarte stehen folgende Gerichte mit den entsprechenden Preisen in Euro: 1. Bernerwurst mit Pommes - 13,90 € 2. Bratwurst mit Curry und Pommes - 11,50 € 3. Port (eine weitere Speise) - 13,50 € 4. Ein weiteres Gericht oder eine Dienstleistung mit einem Preis von 19,00 €, der nicht genau benannt wird. Der Text ist in verschiedenen Größen und Stilen gehalten, wobei die Preise farblich differenziert sind. Der gesamte Schriftzug vermittelt einen rustikalen und einladenden Eindruck, passend zur Alpengastronomie.
Speisekarte.
Quelle: Langbein & Partner

Unter dem blauen Himmelszelt tummeln sich bald wieder Heerscharen an heimischen und internationalen Gästen, bereit, um in dünner Luft zu saftigen Preisen Kalorienreiches zu sich zu nehmen. Man ist der Sonne ja schließlich nicht jeden Tag so nahe. Doch wieviel bekommt man in den Almhütten und Bergrestaurants wirklich für sein Geld?

Welchen Seehöhe-Aufschlag zahlt man? Und wie kommen die Gastronomen mit den teils verstiegenen Erwartungshaltungen ihrer Gäste zurecht? Florian Kröppel hat sich in der österreichischen Berg-Gastro-Szene umgesehen.

Eine Dokumentation von Florian Kröppel

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.