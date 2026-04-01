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Ein Mann zeigt auf einen Namen auf einem verwitterten Gedenkstein

Gesellschaft

Heimatforscher - Die unterschätzten Historiker

Archive in Kirchen oder Klöstern, Bibliotheken und Gemeindeämter - überall dort findet man die oft ehrenamtlichen Heimatforscher bei ihrer Arbeit.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.04.2026
11:45 - 12:10 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Ein versunkener römischer Gutshof in der Nähe von St. Georgen im Attergau, hartnäckig anhaftende, aber falsche Legenden rund um den berühmten aufständischen Bauernführer Stefan Fadinger (im Bild oben ein Gedenkstein) selbst in seiner Heimatgemeinde St. Agatha oder warum der Orden der Ursulinen zunächst in Linz nicht sonderlich willkommen war, gehören zu den Themen von umtriebigen Heimatforscherinnen und -Forschern in Oberösterreich.

Eine Frau und ein Mann sitzen an einem Tisch und betrachten alte Bilder
Christine Burda erzählt Gestalter Wolfgang Marecek vom Wasserflugzeug am Attersee.
Quelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich

Viele von Ihnen verbringen Stunden in Archiven oder hinterfragen als wahr geltende Mythen. Ohne ihre vorwiegend ehrenamtliche Recherche, so der emeritierte Historiker Roman Sandgruber, wäre die aktuelle Geschichtsforschung um viele Facetten ärmer, auch wenn er gleichzeitig systematische Publikationen dieser Arbeiten vermisst, die sich damit wissenschaftlichen Diskursen entzieht.

Der studierte Historiker Siegfried Kristöfl lehrt Geschichts-Interessierten in Kursen das Handwerkszeug für die Heimatforschung, etwa das Lesen der deutschen Kurrentschrift oder das systematische Erforschen von Quellen und ermuntert die Freiwilligen sich zu vernetzen.

Ein Film von Wolfgang Marecek.

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