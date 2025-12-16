Gesellschaft
Geschäfte im Retourgang
Das Geschäft der Onlineshops boomt weltweit. In Österreich werden rund 500 Millionen Pakete pro Jahr versendet, etwa 10% davon gehen wieder retour.
Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
- 15.01.2026
- 22:55 - 23:45 Uhr
Manche davon können vom Absender nicht mehr angenommen werden, bei manchen ist es nicht wirtschaftlich die Waren wieder in Umlauf zu bringen und wiederum andere werden etwa als "kaputt" gekennzeichnet und finden so keinen Abnehmer mehr.
Retourenhändler kaufen solche Pakete und vermarkten sie weiter, andernfalls würde vieler dieser Produkte schlicht auf Mülldeponien landen.
"Am Schauplatz" begleitet Menschen die in diesem Geschäftsfeld tätig sind: Großhändler, Einzelhändler, oder findige Bastler die vermeintlich Kaputtes reparieren und dann verkaufen. Es sei gute Ware zu einem guten Preis, sagen die Protagonisten. "Geschäfte im Retourgang" beleuchtet diesen zweiten Weg des Konsums der neben der Brieftasche auch die Umwelt schont.
So etwa an Lisa und Mario Michtich. Die beiden betreiben in Wolfau im südlichen Burgenland ein kleines Geschäft namens "Retourenschätze". In der Region sind die beiden ein Nahversorger für allerlei. Von Elektro- und Elektronikgeräten, über Kochtöpfe, bis Kleidung und Spielzeug findet sich bei ihnen alles. "Würden wir die Waren nicht verkaufen, würden sie wohl geschreddert auf der Deponie landen", sagen die Michtichs.
Auch Herr Mario weiß nicht, ob jene Geräte, die er kauft, auch funktionieren: "Es ist ein bisschen wie Schwammerl suchen, man braucht auch Glück, aber unterm Strich geht es sich aus."
Am Schauplatz-Reporter Alfred Schwarzenberger hat sich auf die Suche begeben und blickt hinter die Kulissen des Millionengeschäfts mit Rücksendungen.