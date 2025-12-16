Geschäfte im Retourgang

Der "Nahversorger für Allerlei" in Wolfau/Burgenland.

Quelle: ORF

So etwa an Lisa und Mario Michtich. Die beiden betreiben in Wolfau im südlichen Burgenland ein kleines Geschäft namens "Retourenschätze". In der Region sind die beiden ein Nahversorger für allerlei. Von Elektro- und Elektronikgeräten, über Kochtöpfe, bis Kleidung und Spielzeug findet sich bei ihnen alles. "Würden wir die Waren nicht verkaufen, würden sie wohl geschreddert auf der Deponie landen", sagen die Michtichs.



Auch Herr Mario weiß nicht, ob jene Geräte, die er kauft, auch funktionieren: "Es ist ein bisschen wie Schwammerl suchen, man braucht auch Glück, aber unterm Strich geht es sich aus."



Am Schauplatz-Reporter Alfred Schwarzenberger hat sich auf die Suche begeben und blickt hinter die Kulissen des Millionengeschäfts mit Rücksendungen.