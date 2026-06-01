Genf – Stadt der Sünde?

In dieser Dokumentation werden zwölf spektakuläre Recherchen aus den letzten Jahrzehnten bis heute nacherzählt – und dies von denjenigen, die selbst ermittelt haben. Der Film zeigt mutige Aktionen mit versteckter Kamera und Skandale, die ohne journalistische Arbeit vermutlich nie ans Tageslicht gekommen wären. Zu sehen sind Genfer Anwälte, die einem Fake-Kunden bereitwillig Auskunft darüber geben, wie man 80 Millionen Dollar waschen kann, ein globaler Konzern, der in Afrika Giftmüll entsorgte oder philippinische Frauen, die in einer pakistanischen Vertretung in Genf ausgebeutet werden. Journalisten erzählen von ihren Recherchen über chinesische Agenten auf dem UNO-Gelände oder über ein berüchtigtes Genfer Detektivbüro, das Rufmordkampagnen im Auftrag der Vereinigten Arabischen Emirate durchführte und viele weitere überraschende Geschichten.