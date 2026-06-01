Gesellschaft
Genf – Stadt der Sünde?
Genf ist eine kleine Schweizer Stadt mit grosser internationaler Ausstrahlung - und dies im Guten, wie im Schlechten. Investigativjournalisten erzählen von ihren Recherchen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.06.2026
- 20:15 - 22:00 Uhr
Investigativjournalisten drehten in den letzten Jahrzehnten alle Genfer Steine um und brachten eine überraschende Dichte an Kriminal-, Wirtschafts-, Politik-, Korruptions- und Spionageskandalen ans Licht. Ein visuell aussergewöhnlicher Film über den Wert des Journalismus.
Die kleine, zweihunderttausend Einwohner zählende Stadt in der französischen Schweiz ist ein internationaler Hotspot. Hier befinden sich der zweite Hauptsitz der UNO, die Hauptsitze der WHO, WTO und dutzender weiterer internationaler Organisationen. Hunderte von NGOs operieren aus Genf, aber auch globale Rohstoffhändler, Banken und Anwaltskanzleien. Doch wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.
In dieser Dokumentation werden zwölf spektakuläre Recherchen aus den letzten Jahrzehnten bis heute nacherzählt – und dies von denjenigen, die selbst ermittelt haben. Der Film zeigt mutige Aktionen mit versteckter Kamera und Skandale, die ohne journalistische Arbeit vermutlich nie ans Tageslicht gekommen wären. Zu sehen sind Genfer Anwälte, die einem Fake-Kunden bereitwillig Auskunft darüber geben, wie man 80 Millionen Dollar waschen kann, ein globaler Konzern, der in Afrika Giftmüll entsorgte oder philippinische Frauen, die in einer pakistanischen Vertretung in Genf ausgebeutet werden. Journalisten erzählen von ihren Recherchen über chinesische Agenten auf dem UNO-Gelände oder über ein berüchtigtes Genfer Detektivbüro, das Rufmordkampagnen im Auftrag der Vereinigten Arabischen Emirate durchführte und viele weitere überraschende Geschichten.
Zudem erfährt der Zuschauer viel über die Arbeit von Journalisten: wie sie recherchieren, allein oder in internationalen Kooperationen wie den Panama Papers. Wir hören, auf welche Hindernisse sie dabei stoßen, welche persönlichen Risiken sie manchmal eingehen oder sogar selbst zum Opfer werden.
KI-generierte Animationen und Archivaufnahmen lassen die Fälle lebendig werden. Und natürlich darf in dieser Dokumentation die Geschichte über den berühmtesten Toten in der Genfer Geschichte – Uwe Barschel – nicht fehlen.
Ein Film von Dave D. Leins.