Frustration ist nicht umsonst

Tina Draszczyk – Tibetologin und Achtsamkeitstrainerin in einer Übungssitzung.

Quelle: METAFILM / ORF

Eine spannende Herangehensweise an Frustrationserfahrungen ist das von der buddhistischen Achtsamkeitsmeditation inspirierte Programm MBSR.



Tina Draszczyk gibt Einblicke in diese meditativen Techniken und stellt eine grundsätzliche Frage: "Was ist denn verkehrt an der Frustration - wenn ich weiß, wie ich mit ihr umgehe!?" Gefühle der Frustration seien Momente, die einen daran erinnern, nach innen zu schauen: "Und diese Art, mit mir selbst in Beziehung zu treten, gibt mir eine gute Ressource, mich neu zu kalibrieren."