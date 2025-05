Frühling in der norwegischen Finnmark

Zum „Easter Festival“ in der Finnmark gehört auch der „Sámi Grand Prix“ (SGP). Im Grunde der ESC für die Samen. Mit einigen Variationen: Wer teilnehmen möchte, muss Texte in samischer Sprache schreiben und singen. Außerdem gibt es neben der Kategorie „Bester Song“ auch die Möglichkeit, als Yoiker oder Yoikerin teilzunehmen. Der Yoik ist der traditionelle Obertongesang der Samen. Auch hier wird es am Ende einen Sieger oder eine Siegerin geben. Das Filmteam trifft zwei der Teilnehmenden: Máret Áile tritt in der Sparte „Popsong“, Anders Isak Oskal in der Kategorie „Yoik“ an. Máret Áile ist mit 18 Jahren die jüngste Teilnehmerin beim SGP. Beide Künstler haben gute Chancen auf den Sieg, aber auch die Konkurrenz ist stark. Das Filmteam fiebert mit bei den Proben und der abendlichen Entscheidung um die Kandidaten für den Sieg 2023, erlebt die Künstler Backstage und auf der Bühne.