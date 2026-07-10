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Gesellschaft

Frauen für Trump - Amerikas neue Rechte

Rechte Influencerinnen gewinnen in den USA über soziale Medien an Einfluss. Die Doku zeigt, wie sie auf Instagram und YouTube konservative und rechtsextreme Ideologien verbreiten.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2024
Datum:
Verfügbar in
DE
Verfügbar bis:
bis 23.10.2027

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Soziale Medien spielen eine immer größere Rolle bei der Verbreitung politischer Botschaften. In den USA erreichen konservative und rechte Influencerinnen über Plattformen wie Instagram und YouTube ein Millionenpublikum. Die Dokumentation begleitet drei junge Frauen und zeigt, wie sie soziale Netzwerke nutzen, um konservative Werte und politische Ideologien zu verbreiten. Gleichzeitig beleuchtet sie, welche Bedeutung diese Akteurinnen für die Neue Rechte und das Umfeld von Donald Trump haben.

Zwischen Patriotismus und politischer Einflussnahme

Die britische Journalistin Layla Wright trifft die Influencerin Morgonn McMichael, die über ihre Kanäle konservative Positionen zu Themen wie Feminismus, Meinungsfreiheit und Cancel Culture vertritt. Bei einer Veranstaltung der Organisation Turning Point USA erhält sie Einblicke in ein Netzwerk, das besonders junge Menschen anspricht und politische Botschaften gezielt über soziale Medien verbreitet. In Tennessee besucht Layla Wright die junge YouTuberin Hannah Faulkner, die mit ihrer Sendung „The Hannah Faulkner Show“ und Auftritten bei konservativ-christlichen Veranstaltungen ein wachsendes Publikum erreicht. Im Mittelpunkt ihrer Inhalte stehen traditionelle Familienbilder sowie die Kritik an Feminismus und gesellschaftlichem Wandel.

Die Rolle sozialer Medien

An der Südgrenze der USA begleitet die Dokumentation die Influencerin Christie Hutcherson, Gründerin der Organisation Women Fighting for America. Sie berichtet regelmäßig über das Thema Einwanderung und erreicht damit Tausende Menschen über Instagram. Ihre Beiträge enthalten immer wieder auch unbelegte Behauptungen und Verschwörungserzählungen. Die Dokumentation zeigt, welche Rolle soziale Medien bei der Verbreitung konservativer und rechter Ideologien spielen und wie Influencerinnen zur politischen Mobilisierung beitragen. Sie fragt, welchen Einfluss digitale Reichweite auf den gesellschaftlichen und politischen Diskurs in den USA hat.

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