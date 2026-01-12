Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Hubschrauber in der Luft, umgeben von einem malerischen Bergpanorama. Der Hubschrauber hat eine weiße Hauptkarosserie mit orangefarbenen und blauen Akzenten. Die Rotorblätter sind in Bewegung und erzeugen das typische Geräusch des Fliegens. Im Hintergrund sind grüne Berge und bewaldete Flächen zu sehen, während der Himmel strahlend blau ist mit einigen kleinen, weißen Wolken. Die Szene vermittelt ein Gefühl von Weite und Freiheit, das mit der Faszination für Hubschrauber verbunden ist.

Gesellschaft

Faszination Hubschrauber - Zwischen Himmel und Erde

Sie bohren sich in die Luft und steigen in die Höhe. Sie sind am Himmel zuhause und schweben wie Vögel durch die Lüfte.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.02.2026
11:55 - 12:25 Uhr

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt einen Hubschrauber, der in einem klaren blauen Himmel über einer beeindruckenden Landschaft fliegt. Die Szenerie besteht aus sanften, grünen Hügeln und schroffen Bergketten im Hintergrund, die mit einigen Wolken durchzogen sind. Der Hubschrauber ist in der Luft schwebend dargestellt, mit einem Seil oder einer Last, die von ihm herabhängt. Es ist ein sonniger Tag, was die Farben lebendig und die Sicht klar macht. Diese Aufnahme vermittelt ein Gefühl von Freiheit und dem Einsatz von Hubschraubern in der Natur, möglicherweise im Zusammenhang mit Arbeiten wie Bauprojekten oder Notfalleinsätzen.
Quelle: ORF-Vorarlberg

Sie sind aber auch Arbeitstiere und schuften in schwindelerregenden Höhen. Hubschrauber helfen beim Bauen. Sie kümmern sich um Stromleitungen und retten nach Unfällen. Ganz egal, was sie machen: Hubschrauber faszinieren.

Und zwar auf verschiedene Art und Weise und ganz unterschiedliche Menschen. Die Dokumentation zeigt eine Unternehmerin, einen Piloten, einen Fotografen und einen Lehrling, die die Faszination Hubschrauber nicht loslässt.

Ein Film von David Breznik.

