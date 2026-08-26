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Das Bild zeigt eine Verkaufsfläche, die mit verschiedenen esoterischen Gegenständen und Büchern dekoriert ist. Im Vordergrund befindet sich eine kleine Buddha-Statue aus Holz, die sitzend dargestellt ist. Daneben sind bunte Tücher und Täschchen zu sehen, einige mit auffälligen Mustern und Fransen. Auf dem Tisch stehen auch mehrere Bücher, die in verschiedene Farben gebunden sind, darunter Titel, die möglicherweise mit Spiritualität oder Selbsthilfe zu tun haben. Auf einem Regal hinter den Tüchern befinden sich weitere Bücher in Reihen, die geschichtet sind. In der linken oberen Ecke sind kleine Anhänger und Schmuckstücke an einem Haken organisiert. Insgesamt vermittelt das Bild den Eindruck eines Ladens oder einer Messe, die sich auf Esoterik und spirituelle Praktiken spezialisiert hat. Die Umgebung scheint hell erleuchtet zu sein, was eine einladende Atmosphäre schafft.

Gesellschaft

Faszination Esoterik

Esoterische Praktiken - in unsicheren Zeiten fühlen sich davon immer mehr Menschen angezogen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.10.2026
12:05 - 13:00 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Pendeln und Wünschelrutengehen, Kartenlegen und Astrologie, Kinesiologie und Quantenheilung, Schamanismus und Feng-Shui, Feuerlaufen oder Engelarbeit: nur eine kleine Auswahl an sogenannten esoterischen Praktiken, die heute immer mehr Menschen faszinieren.

Das Bild zeigt eine Person, die eine Wünschelrute in den Händen hält. Die Wünschelrute ist ein leicht gebogenes Metallstück, das sich in der Mitte verdreht hat und an den Enden einen Bogen bildet. Die Person ist unscharf abgebildet, sodass Gesicht und Körper nicht klar erkennbar sind. Der Hintergrund wirkt hell und unscharf, mit unbestimmten Formen und Farben. Der Fokus liegt auf der Wünschelrute, die deutlich in der Mitte der Bildmitte positioniert ist. Es handelt sich um eine Darstellung, die mit esoterischen Praktiken und den darin verwendeten Werkzeugen in Verbindung steht.
Wünschelrutengänger.
Quelle: Peter Beringer

Der Markt esoterischer Angebote für religiöse Individualisten ist fast unüberschaubar geworden. Sogar Stadtverwaltungen scheuen sich nicht mehr, Esoterik-Messen zu organisieren, und Volkshochschulen haben längst Angebote wie "Energiearbeit/Pendeln" oder "Grundkurs Tarot" im Programm. Rationalisten sehen Scharlatane am Werk und verweisen auf das einträgliche Geschäft mit der Spiritualität.

Sie sehen Esoterik als Ausdruck einer "Wiederverzauberung" der Welt und als Niederlage der Vernunft. Anhänger betrachten esoterische Praktiken dagegen als überfällige Wiederverbindung des Menschen mit seiner religiösen Natur. Heilerfolge seien keineswegs Illusion, das esoterische Sinnangebot fülle die seelische Leere, die die technische Zivilisation erzeugt.

Ein Film von Peter Beringer.

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