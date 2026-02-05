Endlich Rente – endlich frei?

Christin, 65, war es gewohnt, sich in ihrem Job in der Brand- und Wasserschadensanierung durchzusetzen, und hatte eine gute Rente in Aussicht. Doch plötzlich kam alles anders: Durch einen Arbeitsunfall wurde sie mit 53 Jahren zur Frührentnerin. Ihr neues Leben hat nichts damit zu tun, wie sie sich ihre Rente eigentlich vorgestellt hatte. Sie muss sich mit Ämtern herumschlagen und hat finanzielle Probleme. Da die Pflege ihrer Mutter fast ihren ganzen Alltag bestimmt, muss sie sich an den kleinen Dingen in ihrem Leben erfreuen.