Gesellschaft
Endlich Rente – endlich frei?
Die Dokumentation „Endlich Rente - Endlich frei?“ begleitet drei Frauen, deren Leben vor der Rente durch Arbeit und das Versorgen von Familie und Ehemann bestimmt war.
- 13.03.2026
- 12:05 - 12:53 Uhr
„Rente bedeutet doppelt so viel Ehemann und halb so viel Geld“, sagt Rentnerin Ingrid und lacht. Nie zuvor sind so viele Menschen in Rente gegangen wie zur Zeit.
Für viele eine riesige Veränderung im Leben, verknüpft mit Ängsten, Sehnsüchten und Erwartungen.
Plötzlich stehen drei Frauen vor neuen Möglichkeiten, aber auch vor neuen Kämpfen und Herausforderungen.
Christel, 77, war Vollblut-Gastronomin. Ihr Mann Ernst überredete sie mit 63, früher als geplant in Rente zu gehen. Auch wenn das Geld knapp war, genossen die beiden die ersten gemeinsamen Rentenjahre – bis Ernst an Krebs starb. Christel litt sehr unter dem Verlust und zog sich zurück. „Jetzt im Moment habe ich eigentlich so gar keine Bekannten mehr“, sagt sie. Doch dann entscheidet sie sich, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Ingrid, 70, und ihr Mann Hermann, 73, waren beide berufstätig und freuten sich auf die gemeinsame Zeit als Rentner. Als es so weit war, merkten sie jedoch schnell, dass sie ihre Freiräume brauchten. „Er hatte das Gefühl – und ich auch – 'Oh Gott, das ist jetzt viel zu nah alles'“, sagt Ingrid. Sie reist als „Granny Aupair“ durch die Welt – ohne Hermann. Aber nach einer New-York-Reise mit ihren Enkelkindern muss sie sich eingestehen, dass sie sich überschätzt hat, und setzt neue Prioritäten.
Christin, 65, war es gewohnt, sich in ihrem Job in der Brand- und Wasserschadensanierung durchzusetzen, und hatte eine gute Rente in Aussicht. Doch plötzlich kam alles anders: Durch einen Arbeitsunfall wurde sie mit 53 Jahren zur Frührentnerin. Ihr neues Leben hat nichts damit zu tun, wie sie sich ihre Rente eigentlich vorgestellt hatte. Sie muss sich mit Ämtern herumschlagen und hat finanzielle Probleme. Da die Pflege ihrer Mutter fast ihren ganzen Alltag bestimmt, muss sie sich an den kleinen Dingen in ihrem Leben erfreuen.