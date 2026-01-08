Eine Heimkehr - Auf den Spuren der Täufer in Österreich

Schloss Summersberg in Südtirol - hier war Jörg Blaurock, Mitbegründer der Täuferbewegung im 16. Jhdt. bis zu seiner Hinrichtung inhaftiert.

Quelle: ORF/produktionsraum

Die Idee der Bruderhöfe geht auf die Täufer zurück, die vor rund 500 Jahren in Österreich weit verbreitet waren. Zu ihrem bekanntesten Sprecher und Vorbild wurde Jakob Huter, ein Südtiroler, der sich gegen Kirche und Fürsten stellte. Mit seinem einfachen volksnahen Glauben forderten er und seine Gemeinden die Herrschenden heraus. Die Hutterer wandten sich gegen den Ablasshandel, der bedeutete, dass man für das eigene Seelenheil bezahlen musste - und sie prangerten Unterdrückung und soziale Not an.



Mit Gefängnis, blutiger Folter und öffentlichem Verbrennen sicherte das Haus Habsburg schließlich seine Herrschaft - und der römisch-katholischen Kirche die alleinige Interpretation christlichen Glaubens in Tirol.



Mit einer ersten gemeinsamen Andacht hat eben jene Kirche im Wiener Stephansdom im Herbst 2021 um Vergebung für die Verfolgung dieser Christen gebeten.