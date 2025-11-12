Eine Gesellschaft ohne Müll

Rohstoff für biobasierte Kunststoffe

Quelle: RAUM FILM Filmproduktion

Das dänische Architekturbüro Lendanger nennt seine Bauten "circular buildings". Hier werden gebrauchte Ziegel wiederverwendet. Das ist besser als Beton, denn der darin enthaltene Zement hat einen massiven Einfluss auf den Klimawandel und ist nur sehr aufwändig recyclebar. Der Architekt Nicholas Duxbury Ransome meint: "Ich denke, wir haben als Gesellschaft gerade erst begonnen, die Verantwortung zu begreifen, die wir gegenüber den zukünftigen Generationen, uns selbst und unseren Mitmenschen haben und die uns dazu zwingt, anders zu handeln. Ich denke, viele von uns wissen, dass wir zu viele Materialien unseres Planeten verbrauchen."



Für die Zukunft wird bereits jetzt an vielen Ideen gearbeitet: Kompostierbares Bio-Plastik, plastikfressende Bakterien, recyclebares Design. Aber wird es jemals ganz ohne Müll gehen?