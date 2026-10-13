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Die Abbildung zeigt eine lachende Frau in einer Kutsche. Sie trägt einen schwarzen Hut und eine Weste mit Streifen. Im Hintergrund sind Bäume und Straßen sichtbar, sowie Verkehr.

Gesellschaft

Echte Wienerinnen - Mit offenen Augen

Was ist eine "echte Wienerin"? Wir lernen hier drei Originale kennen: Fiaker sind typisch für das Wiener Stadtbild. Weniger typisch ist, dass auf dem Kutschbock eine Frau Platz nimmt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.11.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Susanne Trummer, besser bekannt als "Fiakersusi", führt mit viel Humor, Charme und Schneid ihre Kundschaft durch Wien.

Im Bild ist eine Person mit lila Haaren zu sehen, die vor Grabsteinen auf einem Friedhof steht. Im Hintergrund sind blühende Bäume und grünes Gras zu erkennen. Der Himmel ist bewölkt.
Marion Schröder an ihrem Lieblingsort, dem Zentralfriedhof
Quelle: METAFILM

Eine andere Art Stadtführung bietet Sandra an: Sie war bereits als Jugendliche mit Obdachlosigkeit konfrontiert. Heute führt Sandra Interessierte zu ihren ehemaligen Verstecken in die Venediger Au.

Marion Schröder hat als Pflegehelferin im geriatrischen Bereich ihre Berufung gefunden. Sie liebt in Wien einen Ort, den andere meiden: den Zentralfriedhof. Als Erzählerin der Reihe fungiert Ulrike Beimpold, ebenfalls eine "echte Wienerin". Ein Film von Eva Hödlmoser für das Landesstudio Wien

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