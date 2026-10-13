Gesellschaft
Echte Wienerinnen - Mit offenen Augen
Was ist eine "echte Wienerin"? Wir lernen hier drei Originale kennen: Fiaker sind typisch für das Wiener Stadtbild. Weniger typisch ist, dass auf dem Kutschbock eine Frau Platz nimmt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.11.2026
- 11:55 - 12:20 Uhr
Susanne Trummer, besser bekannt als "Fiakersusi", führt mit viel Humor, Charme und Schneid ihre Kundschaft durch Wien.
Eine andere Art Stadtführung bietet Sandra an: Sie war bereits als Jugendliche mit Obdachlosigkeit konfrontiert. Heute führt Sandra Interessierte zu ihren ehemaligen Verstecken in die Venediger Au.
Marion Schröder hat als Pflegehelferin im geriatrischen Bereich ihre Berufung gefunden. Sie liebt in Wien einen Ort, den andere meiden: den Zentralfriedhof. Als Erzählerin der Reihe fungiert Ulrike Beimpold, ebenfalls eine "echte Wienerin". Ein Film von Eva Hödlmoser für das Landesstudio Wien