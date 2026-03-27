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Das Bild zeigt eine lebhafte Szene auf einem Fest in Windischgarsten. Mehrere Personen sitzen an langen Holztischen und halten Becher mit Bier in den Händen. In der Mitte des Bildes ist eine Frau mit braunen Haaren, die in einem traditionellen Dirndlkleid (grünes Mieder und weiße Bluse) gekleidet ist. Sie lächelt breit und hat ihren Arm nach oben gestreckt, als ob sie feiern würde. Um sie herum sind weitere Menschen sichtbar, einige ebenfalls in Trachten bekleidet. Der Hintergrund ist unklar, aber es gibt eine Atmosphäre von Geselligkeit und Feierlichkeit. Einige Personen heben ihre Becher, während andere in Gespräche vertieft sind. Der Boden scheint ein festlicher Ort zu sein, möglicherweise mit bunten Lichtern und Dekorationen, passend zu einem traditionellen Fest. Es ist eine fröhliche Umgebung, in der die Leute Spaß haben und die Atmosphäre ausgelassen wirkt.

Gesellschaft

Drogen am Land

Eine Reportage über wachsende Drogenprobleme abseits der Großstadt Wien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.04.2026
21:05 - 22:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Die Stadt Steyr in Oberösterreich hat zuletzt Platz zwei bei der Abwasser-Konzentration der Droge Chrystal Meth belegt, gleich nach Wiener Neustadt. Konsumieren im ländlichen Bereich mehr Menschen Drogen als in der Großstadt?

Das Bild zeigt den Innenbereich eines modernen, öffentlichen Toilettenraums. Auf der linken Seite ist eine graue Wand mit einer Trennwand zu sehen, die einen kleinen Bereich abgrenzt. Auf dem Boden liegt eine orangefarbene und eine grüne Decke, auf denen zwei Personen sitzen. Eine Person, die in einem blauen Oberteil gekleidet ist, umarmt eine andere Person, die mit einem neutralen Kleidungsstil bekleidet ist. Im Hintergrund ist eine Toilette sichtbar, die an die Wand angestrichen ist. Die Wände sind mit hellen Fliesen ausgekleidet, und der Boden ist mit dunklem Material gestaltet. Das Licht im Raum ist hell und sorgt für eine klare Sicht. Es gibt keine Fenster, was den Raum etwas bedrückend erscheinen lässt. Das Bild vermittelt die Atmosphäre eines temporären Schlafplatzes, in dem sich die beiden Personen aufhalten.
Nadine, 38 und Daniel, 35 sind seit zwei Jahren ein Paar. „Wir wollen kein Drogenpaarl sein und haben uns gegenseitig versprochen, dass wir brav sind.“ Die beiden sind in einem Substitutionsprogramm, jeden Tag in der Früh nehmen sie kontrolliert ihre Morphiumtabletten in der Apotheke. „Viele von den Junkies hier spucken sie aber aus und verkaufen sie, damit sie Geld für echte Drogen haben. Nadine und Daniel schlafen meistens auf der Behindertentoilette in einem Bahnhof, den sie nicht nennen möchten. Dort sind sie vor Kälte und Regen geschützt. „Das ist zwar traurig, aber immerhin haben wir was zum Schlafen. Man wird dankbar“, sagt Nadine.
Quelle: ORF

Tiba Marchetti war mehrere Wochen in Oberösterreich unterwegs und dokumentiert, wie abseits von Wien die Drogenproblematik in den Bundesländern immer massiver wird. "Du kriegt hier alles", erzählt ein drogenabhängiger Mittvierziger im Convoy, einer Suchteinrichtung von pro mente in Steyr.

"Die Qualität ist halt oft nicht so gut und teurer ist das Zeug auch", fügt er hinzu. Am Land werden die Drogen auf Bestellung vom Dealer nach Hause geliefert, erfährt das "Am Schauplatz"-Team. Oder sie kommen per Post, wenn im Darknet bestellt wurde.

Nadine und Daniel, beide um die 40 und obdachlos, leben seit Langem mit Drogen - in den letzten Jahren im Drogenersatzprogramm in Linz. "Linz ist Pharmatown", erzählen sie. Sie konsumierten früher Kokain und Heroin, auch Crystal Meth war dabei. Heute sind beide mit Morphium aus der Apotheke substituiert.

"Der Körper braucht das Zeug, um gesund zu sein", erklärt Nadine. "Crystal macht dich kaputt", betont sie, "ich habe einmal zwei Wochen lang nicht geschlafen und nichts gegessen. Danach hatte ich zwölf Kilo weniger und war völlig am Ende".

Das Bild zeigt eine Hand, die eine Spritze hält, während die andere Hand eine Dose mit einem silbernen Deckel hält, auf dem sich eine körnige Substanz befindet. Die Dose hat eine gelbe Farbe mit schwarzer Schrift. Die Substanz auf dem Deckel sieht kristallin aus und könnte eine Drogenmarke sein. Der Hintergrund des Bildes ist unscharf und besteht aus grauem Beton oder einem ähnlichen Material. Lichtreflexionen sind auf der Dose sichtbar, die die glatte Oberfläche hervorheben. Es handelt sich um eine bildliche Darstellung des Drogenkonsums.
Fast alle Drogen lassen sich sowohl schlucken, als auch rauchen, sniefen oder intravenös spritzen. Vielen sogenannten Junkies ist das Spritzen am liebsten, weil die Wirkung der Droge sofort und sehr intensiv einsetzt.
Quelle: ORF

pro mente Sucht Oberösterreich versucht das Risiko der Suchtkranken möglichst gering zu halten. "Uns ist wichtig, dass die aktiven Drogenabhängigen zumindest ihr Besteck tauschen", sagt Stefan vom BaseCamp Mobil, einem Bus, der mit frischen Spritzen und Hepatitis-C-Tests von Dorf zu Dorf tingelt.

"Dann bleiben die gebrauchten Spritzen nicht in öffentlichen Parks liegen und die Drogenabhängigen müssen sich die Spritzen nicht teilen und damit womöglich Krankheiten übertragen." Über der Rückbank des Busses hängen an einer Schnur unzählige bunte Fäden. "Für jeden unserer Drogentoten kommt ein Faden dazu", sagt Stefan, "als Erinnerung".

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