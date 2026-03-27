Drogen am Land

Nadine, 38 und Daniel, 35 sind seit zwei Jahren ein Paar. „Wir wollen kein Drogenpaarl sein und haben uns gegenseitig versprochen, dass wir brav sind.“ Die beiden sind in einem Substitutionsprogramm, jeden Tag in der Früh nehmen sie kontrolliert ihre Morphiumtabletten in der Apotheke. „Viele von den Junkies hier spucken sie aber aus und verkaufen sie, damit sie Geld für echte Drogen haben. Nadine und Daniel schlafen meistens auf der Behindertentoilette in einem Bahnhof, den sie nicht nennen möchten. Dort sind sie vor Kälte und Regen geschützt. „Das ist zwar traurig, aber immerhin haben wir was zum Schlafen. Man wird dankbar“, sagt Nadine.

Quelle: ORF

Tiba Marchetti war mehrere Wochen in Oberösterreich unterwegs und dokumentiert, wie abseits von Wien die Drogenproblematik in den Bundesländern immer massiver wird. "Du kriegt hier alles", erzählt ein drogenabhängiger Mittvierziger im Convoy, einer Suchteinrichtung von pro mente in Steyr.



"Die Qualität ist halt oft nicht so gut und teurer ist das Zeug auch", fügt er hinzu. Am Land werden die Drogen auf Bestellung vom Dealer nach Hause geliefert, erfährt das "Am Schauplatz"-Team. Oder sie kommen per Post, wenn im Darknet bestellt wurde.



Nadine und Daniel, beide um die 40 und obdachlos, leben seit Langem mit Drogen - in den letzten Jahren im Drogenersatzprogramm in Linz. "Linz ist Pharmatown", erzählen sie. Sie konsumierten früher Kokain und Heroin, auch Crystal Meth war dabei. Heute sind beide mit Morphium aus der Apotheke substituiert.



"Der Körper braucht das Zeug, um gesund zu sein", erklärt Nadine. "Crystal macht dich kaputt", betont sie, "ich habe einmal zwei Wochen lang nicht geschlafen und nichts gegessen. Danach hatte ich zwölf Kilo weniger und war völlig am Ende".