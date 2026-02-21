Drei Wochen Handy-Entzug: Das Experiment

Die letzten Minuten bevor die Jugendlichen ihre Smartphones ausschalten und im besten Fall für 3 Wochen nicht mehr einschalten.

Quelle: Neulandfilm

69 Jugendliche wagen ein Experiment und verzichten drei Wochen auf ihr Mobilgerät. Heißt: Keine sozialen Medien, keine Nachrichten, keine Kommunikation.



Vor allem der Anfang ist hart, denn Jugendliche verbringen im Schnitt etwa fünf Stunden pro Tag mit ihrem Handy und gehören zu einer Generation, die oft nicht weiß, wie es ist, ohne Smartphone zu leben. Nach vier bis fünf Tagen entdecken die Jugendlichen die positiven Seiten des Entzugs.



Das außergewöhnliche Experiment wird wissenschaftlich vom Anton-Proksch-Institut und der Sigmund-Freud Privatuniversität in Wien begleitet.