Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten (2/3)

2015 gibt Donald Trump seine Kandidatur für die US-Präsidentschaft bekannt. Von den Republikanern offiziell nominiert, zieht er mit dem Slogan "Make America Great Again" in den Wahlkampf. Seine demokratische Herausforderin ist Hillary Clinton.

20.01.2026
22:50 - 23:15 Uhr

Trump inszeniert sich als Außenseiter und Mann des Volks, setzt auf populistische Themen und nutzt insbesondere die sozialen Medien, um seine Anhängerschaft zu erreichen. Trump polarisiert - und gewinnt.

Der zweite Teil des Films über Trumps Schicksalsjahre geht der Frage nach, was den Unternehmer und Fernsehstar angetrieben und motiviert hat, nach der Präsidentschaft der USA zu streben und wie er in seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus agierte. Ging es Trump um sein Land - oder um sich selbst?

