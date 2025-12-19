Gesellschaft
Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten (1/3)
Nach seiner Ausbildung in einer Militärschule und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften steigt Donald Trump in das väterliche Unternehmen ein. Er will bei den ganz Großen beim Immobiliengeschäft in Manhattan mitmischen.
Datum:
Sendetermin
- Sendetermin
- 20.01.2026
- 22:25 - 22:50 Uhr
Der erste Teil des Dreiteilers über Trumps Schicksalsjahre wirft einen Blick auf Trumps Herkunft, prägende Ereignisse und Personen seiner Kindheit, Jugend und frühen beruflichen Karriere.
Sie machte aus dem New Yorker Millionärssohn einen Immobilienmogul und Medienstar - vor allem aber einen Mann, für den Scheitern niemals eine Option ist, koste es, was es wolle.