Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten (3/3)

Der dritte Teil des Films über Trumps Schicksalsjahre geht der Frage nach, wie es Trump als verurteiltem Straftäter gelang, erneut Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Ist der Präsident Trump von 2025 nun ein anderer? Zumindest scheint er gelernt zu haben, wie das politische System funktioniert - und vor allem, wo dessen Schwachstellen liegen. Was bedeutet Trumps zweite Präsidentschaft also für Amerika und die amerikanische Verfassung - und für den Rest der Welt?