  4. Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten (3/3)
Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten (3/3)

Nach seiner Niederlage bei den US-Wahlen 2020, die er nie einräumt, sieht sich Donald Trump mit einem zweiten Amtsenthebungsverfahren und mehreren Zivil- und Strafprozessen konfrontiert. Doch er schafft es, wieder auf die politische Bühne zurückzukehren und wird 2024 zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt - angetreten mit einer Agenda gegen die Biden-Regierung, Einwanderung, Abtreibung und Klimaschutz. Seine Wahlkampagne hat erneut einen Nerv getroffen - zum Schock der Demokraten und des liberalen Establishments.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.01.2026
23:15 - 23:40 Uhr

Der dritte Teil des Films über Trumps Schicksalsjahre geht der Frage nach, wie es Trump als verurteiltem Straftäter gelang, erneut Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Ist der Präsident Trump von 2025 nun ein anderer? Zumindest scheint er gelernt zu haben, wie das politische System funktioniert - und vor allem, wo dessen Schwachstellen liegen. Was bedeutet Trumps zweite Präsidentschaft also für Amerika und die amerikanische Verfassung - und für den Rest der Welt?

