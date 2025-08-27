Gesellschaft
Die verschleppten Kinder der Ukraine
Tausende ukrainische Kinder und Jugendliche sind nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nach Russland verschleppt worden. Die Massenentführung der Kinder ist ein Kriegsverbrechen. Daher erließ der Internationale Strafgerichtshof im März 2023 Haftbefehl gegen Präsident Wladimir Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte Marija Lwowa-Belowa. Robin Barnwell beobachtet in seiner Dokumentation die mühsame Suche nach den verschleppten Kindern.
