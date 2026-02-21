Die Supergurus

Roswitha S. und Werner K. (Mitte) haben ebenfalls tausende Euros für ein Wundergerät ausgegeben. Sie wollen vom Physiker der TU Wien, Stefan Uttenthaler (links) wissen, um was es sich bei diesem Gerät handelt.

Quelle: ORF

Man muss nur das richtige Mindset haben, wie es im Fachjargon heißt, die richtige Einstellung, dann schafft man es spielerisch zu Glück und Wohlstand. Immer mehr Menschen vertrauen Coaches und sind bereit in kurzer Zeit tausende Euros zu bezahlen.



Am Schauplatz Reporterin Nora Zoglauer hat in den vergangenen Monaten in der österreichischen Coachingszene recherchiert. Sie hat Investmentpunk Gerald Hörhan (Bild ganz oben) getroffen, aber auch Menschen besucht, die auf der Suche nach Glück, Reichtum und Erfolg viel Geld verloren haben.



"Die Beschäftigung mit dem verunsicherten "Ich" ist in unübersichtlichen Zeiten ein lukratives Geschäft geworden", sagt Ulrike Schiesser, Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. Einen seriösen von einem unseriösen Coach zu unterscheiden ist oft kaum möglich, da die Berufsbezeichnung Coach nicht geschützt ist. Jeder kann in Österreich als Coach sein Geld verdienen.