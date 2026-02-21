Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann, der am Schreibtisch sitzt und an einem Computer arbeitet. Er trägt eine schwarze T-Shirt mit einem dezenten Muster und eine Brille mit dünnem Rahmen. Auf seinem Arm sind mehrere Armbänder sichtbar, und am Handgelenk trägt er eine Armbanduhr. Der Schreibtisch ist aus Holz und darauf befindet sich ein Mikrofon, ein Laptop und ein schwarzes Mauspad. Im Hintergrund sind Regale mit Büchern und ein Globus zu sehen. An der Wand hängen zwei Poster mit abstrakten Karten von Städten (Frankfurt und Stuttgart). Neben steht eine Lampe, die eine angenehme Beleuchtung bietet, und an der Wand gegenüber ist ein Bild einer Skyline mit Hochhäusern in der Dämmerung. Die gesamte Szene vermittelt eine moderne und professionelle Atmosphäre, die typisch für einen Arbeitsbereich ist.

Die Supergurus

Eine Reportage über die vielen falschen Erfolgsversprechen in der boomenden Coachingszene.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.04.2026
20:15 - 21:05 Uhr

Egal ob Reichtum, Persönlichkeit, Gesundheit oder Liebe - für jeden nur erdenklichen Bereich des Lebens gibt es Coaches, die ein erfolgreiches und erfülltes Leben versprechen. Coaching boomt.

Das Bild zeigt vier Personen in einem Innenraum, der wie ein Labor oder ein technisches Studio aussieht, mit Regalen und Geräten im Hintergrund. Auf einem Tisch in der Mitte steht ein kleines, tragbares Gerät, das von einem Mann gehalten wird. Neben ihm stehen drei weitere Personen, die aufmerksam auf das Gerät schauen. Die Personen sind folgendermaßen positioniert: - Links steht ein Mann mit Brille, der ein Hemd mit Punkten trägt. - In der Mitte steht eine Frau mit schulterlangen, lockigen roten Haaren, die ein schwarzes Oberteil trägt und das Gerät in der Hand hat. - Neben ihr steht ein älterer Mann mit kurzen, grauen Haaren und einem hellen, kurzärmeligen Hemd. Er hält das Gerät und erklärt wahrscheinlich dessen Funktion. - Rechts sitzt eine weitere Frau mit kurzem, blonden Haar, die ein schwarzes T-Shirt trägt und ebenfalls auf das Gerät schaut. Der Raum hat eine helle, neutrale Farbgebung, die durch die Regale und Wände verstärkt wird. An den Wänden sind technische Geräte und Ausrüstungen zu sehen, die auf eine wissenschaftliche Umgebung hinweisen.
Roswitha S. und Werner K. (Mitte) haben ebenfalls tausende Euros für ein Wundergerät ausgegeben. Sie wollen vom Physiker der TU Wien, Stefan Uttenthaler (links) wissen, um was es sich bei diesem Gerät handelt.
Quelle: ORF

Man muss nur das richtige Mindset haben, wie es im Fachjargon heißt, die richtige Einstellung, dann schafft man es spielerisch zu Glück und Wohlstand. Immer mehr Menschen vertrauen Coaches und sind bereit in kurzer Zeit tausende Euros zu bezahlen.

Am Schauplatz Reporterin Nora Zoglauer hat in den vergangenen Monaten in der österreichischen Coachingszene recherchiert. Sie hat Investmentpunk Gerald Hörhan (Bild ganz oben) getroffen, aber auch Menschen besucht, die auf der Suche nach Glück, Reichtum und Erfolg viel Geld verloren haben.

"Die Beschäftigung mit dem verunsicherten "Ich" ist in unübersichtlichen Zeiten ein lukratives Geschäft geworden", sagt Ulrike Schiesser, Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. Einen seriösen von einem unseriösen Coach zu unterscheiden ist oft kaum möglich, da die Berufsbezeichnung Coach nicht geschützt ist. Jeder kann in Österreich als Coach sein Geld verdienen.

Ein Film von Nora Zoglauer.

