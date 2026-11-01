Die Schweiz – Innovationsweltmeisterin

Seit 15 Jahren verteidigt die Schweiz ihren Titel als Innovationsweltmeisterin. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum misst die Fähigkeit und den Erfolg eines Landes, solche Erfindungen hervorzubringen. Als rohstoffarmes Land setzt die Schweiz auf ein einzigartiges Erfolgsmodell: überdurchschnittliche Investitionen in Bildung, Hochschulen und Forschungsstätten. Attraktive Rahmenbedingungen locken hochqualifizierte Fachkräfte aus aller Welt an. Starke Branchen wie die Pharmaindustrie und die Medizintechnik forschen mit hohem Eigenkapital an Lösungen von morgen. Der Erfolg wird zum Beispiel an der Anzahl der Patente gemessen. Nirgendwo sonst werden pro Kopf so viele Erfindungen angemeldet. Nebst Großunternehmen und bekannten Marken sind es aber auch viele junge Macherinnen und Macher, die die traditionellen Branchen und Zukunftsmärkte neu denken.