Gesellschaft
Die New Yorker Nachtclub-Ikone aus Bern
Susanne Bartsch verlässt mit 16 die Schweiz und sucht in Londons Clubszene nach einer Sprache für das, was in ihr brodelt: Stil, Rebellion und Selbstbestimmung. Die Suche führt sie bis nach New York.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 29.08.2026
- 22:30 - 23:25 Uhr
Eine Reise zurück an die Orte ihrer Herkunft – und ein erster Aufbruch ins Unbekannte.
Sie ist eine Legende in New York – hierzulande kennt Susanne Bartsch kaum jemand. Schon früh spürt sie: Die Schweiz ist zu eng für ihren Geist. Als Jugendliche taucht sie in Londons Untergrund ab, später zieht sie ins legendäre Chelsea Hotel nach Manhattan. In Clubs, auf Strassen und in neuen Freundschaften beginnt sie damals ihre Suche nach Identität – und die Transformation zu dem, was sie später werden wird. Aus ihrem exzentrischen Alltag blickt sie heute auf eine wohlbehütete Kindheit am Rand von Bern zurück und besucht mit ihrer Schwester den Ort ihrer Kindheit.
Nach Jahrzehnten im internationalen Rampenlicht blickt Susanne Bartsch zurück: auf ein Leben zwischen Glamour und Aktivismus – und auf eine Schweiz, die sie nie ganz losgelassen hat.
Am Valentinstag 1981 landet Susanne Bartsch in New York – und bleibt. Ihre Partys werden zu einem Zufluchtsort der Queer-Community. Der aufkommenden Aids-Krise entgegnet sie mit einem Zeichen: dem legendären Love Ball. Mit ihrer Truppe reist sie um die Welt und erschafft Räume für Freiheit und Exzess. Später wird sie Mutter – ein neuer Kontrast in einem Leben voller Brüche. Doch die Schweiz bleibt Teil ihrer Identität. Mit einer grossen Ausstellung in Zürich kehrt sie heim und schliesst den Kreis einer ikonischen Biografie.
Ein Film von Sibilla Semadeni.