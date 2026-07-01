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Das Bild zeigt eine Menschenmenge, die sich versammelt hat, um an einer spirituellen oder religiösen Veranstaltung teilzunehmen. Im Vordergrund ist eine Frau mit blonden Haaren zu sehen, die ein weißes Oberteil trägt. Sie hat ihre Hände geöffnet und zeigt eine gebetshaltung. Ihr Gesichtsausdruck ist konzentriert und andächtig. Hinter ihr sind mehrere Personen sichtbar, die ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Einige blicken nach oben, während andere ihren Kopf gesenkt haben. Die Anwesenden haben verschiedene Gesichtsausdrücke, die von Ehrfurcht bis hin zu Ergriffenheit reichen. Es sind verschiedene Altersgruppen vertreten, einschließlich einer kleinen, weinenden Mädchen, das von einer Frau gehalten wird. Die Umgebung wirkt lebhaft, und es sind viele Menschen in den Hintergrund zu sehen, die ebenfalls teilnehmen oder zuschauen. Die Kleidung variiert, wodurch ein vielfältiges und buntes Publikum entsteht. Die Veranstaltung scheint in einem Außenbereich stattzufinden, möglicherweise an einem religiösen oder spirituellen Ort.

Gesellschaft

Die Muttergottes und ihre Erscheinungen

Die Marienerscheinungsorte Lourdes und Medjugorje ziehen jedes Jahr Millionen Pilger an. Sie sind fasziniert von den mysteriösen Phänomenen und den Orten tiefer Frömmigkeit.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.08.2026
12:10 - 13:05 Uhr

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Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt einen Souvenirladen an einem Wallfahrtsort, vermutlich in Medjugorje. Im Vordergrund sind zahlreiche Figuren und Statuen der Jungfrau Maria auf Regalen ausgestellt. Diese Statuen haben meist weiße Gewänder und viele sind mit blauen Akzenten verziert. Hinter den Statuen befinden sich verschiedene religiöse Souvenirs, darunter Rosenkränze und Postkarten mit Bildern der Jungfrau Maria. Auf der rechten Seite des Bildes sind einige Statuen in einer klaren Glasvitrine zu sehen, während links eine Stange mit Sonnenbrillen sichtbar ist. Im Hintergrund ist eine Person in gelber Kleidung erkennbar, die den Rücken zur Kamera hat. Ihre Unterkörperbekleidung besteht aus weißen Hosen. Das gesamte Bild vermittelt eine geschäftige, pilgerartige Atmosphäre, die durch die Vielzahl an religiösen Erinnerungsstücken geprägt ist.
Mariensouvenirs in Medjugorie.
Quelle: Tausend Rosen

Die Amtskirche selbst scheint gespalten, was das Phänomen der Marienerscheinungen betrifft. Während die Erscheinungen von Lourdes offiziell anerkannt sind, nimmt der Vatikan zur Echtheit jener in Medjugorje nicht Stellung. Im Bild oben Seherin Mirjana in Medjugorie. Die Marienverehrung an diesem Ort hat er aber neuerdings anerkannt.

Nach welchen Kriterien werden solche Erscheinungen beurteilt? In welchem Zusammenhang stehen die Marienwunder mit politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Bedingungen? Und was fasziniert gläubige Menschen immer wieder sich an solche Orte zu begeben?

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