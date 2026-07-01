Die Muttergottes und ihre Erscheinungen

Mariensouvenirs in Medjugorie.

Quelle: Tausend Rosen

Die Amtskirche selbst scheint gespalten, was das Phänomen der Marienerscheinungen betrifft. Während die Erscheinungen von Lourdes offiziell anerkannt sind, nimmt der Vatikan zur Echtheit jener in Medjugorje nicht Stellung. Im Bild oben Seherin Mirjana in Medjugorie. Die Marienverehrung an diesem Ort hat er aber neuerdings anerkannt.



Nach welchen Kriterien werden solche Erscheinungen beurteilt? In welchem Zusammenhang stehen die Marienwunder mit politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Bedingungen? Und was fasziniert gläubige Menschen immer wieder sich an solche Orte zu begeben?