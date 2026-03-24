Gesellschaft
Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser (1/3)
Gefeierter Star, Identifikationsfigur einer ganzen Generation – und für viele bis heute ein Vorbild: Die Doku-Serie erzählt die berührende Lebensgeschichte von Lana Kaiser. Sie wurde als "Daniel Küblböck" durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" berühmt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.04.2026
- 21:30 - 22:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Die 2000er-Jahre markierten mit "Deutschland sucht den Superstar" den Beginn einer neuen TV-Ära und zeitgleich den Beginn der Karriere von Lana Kaiser, damals bekannt als Daniel Küblböck.
Der Film zeigt den damals für nicht-heterosexuelle Menschen häufig schwierigen Zeitgeist und begleitet ein Leben im Rampenlicht mit allen Höhen und Tiefen einer medialen Instant-Karriere. Der Teenager aus Niederbayern brach unerschrocken Regeln und wurde dafür geliebt – aber auch gehasst.
Wie schafft man es, als so junger Mensch immer wieder aufzustehen? Um das zu verstehen, werden Lanas schwierige Kindheit ebenso beleuchtet wie weitere prägende Erfahrungen, die zu ihrem Antrieb wurden.