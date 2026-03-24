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Daniel Küblböck winkt vom Fenster des Rathauses im niederbayerischen Eggenfelden seinen Fans zu.

Gesellschaft

Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser (2/3)

Im Mittelpunkt der zweiten Folge steht der Hype rund um Lana Kaiser, ehemals Daniel Küblböck, und die Zeit nach dem DSDS-Ruhm. Fast alles, was der Star anfasste, wurde zum Kassenschlager.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.04.2026
22:15 - 22:55 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Lana markierte mit unzähligen Fans, aber genauso vielen Hatern, den Beginn des Social-Media-Zeitalters. Selbstbewusst queer erfand sich Lana immer wieder neu, trotzte der Kritik, wandelte ihr Image und sorgte mit geschulter Jazz-Stimme für Furore.

Gefeierter Star, Identifikationsfigur einer ganzen Generation – und für viele bis heute ein Vorbild: Die dreiteilige Doku-Serie "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" erzählt die berührende Lebensgeschichte von Lana Kaiser, die als Daniel Küblböck durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) berühmt wurde.

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