Eine Straße in der Erfurter Altstadt.

Die Krämerbrücke - Das Herz von Erfurt

Jeder, der Erfurt besucht, geht in der Altstadt von Erfurt einmal über die Krämerbrücke. Sie ist ein Touristenmagnet, berühmt und einzigartig nördlich der Alpen. Handwerker und individuelle kleine Läden prägen das romantische Flair. 80 Menschen arbeiten und leben dort. Sie sind wie eine Familie. Der Film schaut auf die Geschichte dieses besonderen Ortes und erzählt von den Menschen, die dort wohnen oder arbeiten. Jeder von ihnen hat sich vorher beworben. Es ist ein Glücksfall, dass die Krämerbrücke fast vollständig in städtischem Besitz ist. Der Film bietet einen Blick hinter die Kulissen der alten Häuser, mit neuen Erkenntnissen über die bewegte Vergangenheit der 700-jährigen steinernen Brücke, die sich über den Fluss Gera im Herzen von Erfurt spannt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.11.2025
11:45 - 12:30 Uhr

