Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Die Kapverden – Sound der Sehnsucht
Traumhafte weiße Strände – die Kapverden mitten im Atlantik sind ein Urlaubsparadies

Gesellschaft

Die Kapverden – Sound der Sehnsucht

Mitten im Atlantik bereiten sich die Kapverden auf ihr größtes Ereignis vor: den Karneval – ein Fest voller Musik, Farben und Leidenschaft. Der Inselstaat, rund 500 Kilometer vom Festland entfernt, lebt für diese Tage.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.07.2026
16:45 - 17:30 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Fast alle helfen bei den Vorbereitungen. Trommler Nuno probt mit seiner Band, während Zahnärztin Catarina sich auf ihren großen Auftritt vorbereitet – als Karnevalskönigin.

Für ihren Auftritt lässt sie ein einzigartiges, prunkvolles Kostüm anfertigen – nur für diesen einen Moment. Denn auf den Kapverden ist der Karneval mehr als ein Fest: Er ist Herz und Identität der Menschen.

Das Archipel beeindruckt zugleich mit seiner Vielfalt: ein aktiver Vulkan, grüne Gärten im Sahelklima und weite Strände mit Saharasand. Die Morna - eine traditionelle Musikrichtung, berühmt durch Cesária Évora - zeigt die stille, sehnsuchtsvolle Seite des Lebens und inspiriert die junge Studentin Claudia: Jede freie Minute investiert sie in ihr Gitarrenspiel und den Gesang. Es ist eine Musik voller Leidenschaft und Sehnsucht, denn auch das gehört zum Lebensgefühl auf den Kapverden, mitten im Atlantik.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.