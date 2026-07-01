Gesellschaft
Die Kapverden – Sound der Sehnsucht
Mitten im Atlantik bereiten sich die Kapverden auf ihr größtes Ereignis vor: den Karneval – ein Fest voller Musik, Farben und Leidenschaft. Der Inselstaat, rund 500 Kilometer vom Festland entfernt, lebt für diese Tage.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 14.07.2026
- 16:45 - 17:30 Uhr
Fast alle helfen bei den Vorbereitungen. Trommler Nuno probt mit seiner Band, während Zahnärztin Catarina sich auf ihren großen Auftritt vorbereitet – als Karnevalskönigin.
Für ihren Auftritt lässt sie ein einzigartiges, prunkvolles Kostüm anfertigen – nur für diesen einen Moment. Denn auf den Kapverden ist der Karneval mehr als ein Fest: Er ist Herz und Identität der Menschen.
Das Archipel beeindruckt zugleich mit seiner Vielfalt: ein aktiver Vulkan, grüne Gärten im Sahelklima und weite Strände mit Saharasand. Die Morna - eine traditionelle Musikrichtung, berühmt durch Cesária Évora - zeigt die stille, sehnsuchtsvolle Seite des Lebens und inspiriert die junge Studentin Claudia: Jede freie Minute investiert sie in ihr Gitarrenspiel und den Gesang. Es ist eine Musik voller Leidenschaft und Sehnsucht, denn auch das gehört zum Lebensgefühl auf den Kapverden, mitten im Atlantik.