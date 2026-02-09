Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen traditionellen Bauernhof in Lengau, Innviertel, Österreich. Im Vordergrund ist eine Person zu sehen, die einen Wagen mit einer Holzplatte und grünen Kisten schiebt. Die Person trägt ein schwarzes T-Shirt und kurze Hosen, hat lange, geflochtene Haare und läuft auf einem gepflasterten Weg, der durch eine grüne Wiese führt. Im Hintergrund sind zwei Gebäude sichtbar: das größere, ältere Haus ist mit dunklen Holzschindeln verkleidet und hat eine große Dachüberstände, während das kleinere, hellere Gebäude rechteckig ist und mit weißen Wänden gestaltet ist. Zwischen den Gebäuden gibt es Grünflächen und einige Pflanzen sowie Geräte, die zur Landwirtschaft genutzt werden. Die gesamte Szenerie vermittelt eine ruhige, ländliche Atmosphäre an einem sonnigen Tag.

Gesellschaft

Die Hofübergabe - Alte Äcker, neue Wege

Vielerorts stehen landwirtschaftliche Betriebe vor dem Aus, weil niemand da ist, der übernehmen will. Kommt es aber zu einer Hofübergabe, können sich mit Mut und Kreativität ungeahnte Chancen auftun.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.03.2026
13:10 - 13:40 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt eine ländliche Szene auf einem Biohof in Oberösterreich. Im Vordergrund sind mehrere Schafe zu sehen, die sich auf einer grünen Wiese bewegen. Die Schafe sind in verschiedenen Farben, einschließlich Weiß, Braun und Schwarz, und sind von hinten sichtbar. In der Bildmitte steht eine junge Frau, die in einer dunklen Jacke und einer roten Haarbandage gekleidet ist. Sie zeigt mit einer Hand in Richtung der Schafe und scheint sie zu dirigieren oder zu leiten. Ihre Körperhaltung und die Richtung ihres Blicks deuten darauf hin, dass sie aktiv mit den Tieren kommuniziert. Im Hintergrund sind sanfte, bewaldete Hügel zu erkennen, die in einem grauen, nebligen Himmel eingebettet sind. Ein Teil der Wiese ist mit einem Zaun eingezäunt, der die Weidefläche abgrenzt. Einige Bäume sind ebenfalls sichtbar, und die Szene vermittelt eine ruhige, ländliche Atmosphäre.
Nichtfamiliäre Nachfolger am Biohof Obergaisberger
Quelle: Kotschy Film

Dann weicht die Schafherde einer Pilzzucht und die Milchkühe machen Freilandschweinen Platz. Oder außerfamiliäre Quereinsteiger bringen frischen Wind in alte Mauern. Beispiele, die zeigen, was bewirkt werden kann, wenn der Stolz weicht und durch respektvolles Miteinander der Generationen ersetzt wird.

Jung und Alt erzählen berührende Geschichten rund um die Hofübergabe und von tiefgreifenden Veränderungen ihrer Betriebe.

Das Bild zeigt zwei Männer, die sich unter einem roten Traktor befinden. Der Traktor hat große, dreidimensionale Reifen mit sichtbaren Rillen und Schmutz. Der Mann auf der linken Seite sitzt halb unter dem Traktor, hält ein Gerät in der Hand und trägt eine blaue Arbeitsjacke sowie eine Mütze mit blauen und grünen Streifen. Der andere Mann, der rechts über ihn gebeugt ist, hat kurze graue Haare, trägt eine graue Arbeitsjacke und schaut auf den anderen Mann und das Gerät. Im Hintergrund ist der Traktor weiter sichtbar, mit einem Teil des Kabinensystems, das teilweise im Schatten steht. Das Licht scheint natürlich und die Umgebung wirkt ländlich und landwirtschaftlich geprägt.
Übernehmer und Übergeber ohne Verwandtschaftsgrad gemeinsam am Werk.
Quelle: Kotschy Film

Betroffene sprechen mit den Gestaltern der Dokumentation Elisabeth und Rafael Kotschy, über ihre Ängste und Konflikte, wenn sich Machtstrukturen ändern und eingefahrene Pfade verlassen werden: Inspirierende Hofgeschichten aus ganz Oberösterreich.

