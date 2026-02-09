Gesellschaft
Die Hofübergabe - Alte Äcker, neue Wege
Vielerorts stehen landwirtschaftliche Betriebe vor dem Aus, weil niemand da ist, der übernehmen will. Kommt es aber zu einer Hofübergabe, können sich mit Mut und Kreativität ungeahnte Chancen auftun.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.03.2026
- 13:10 - 13:40 Uhr
Dann weicht die Schafherde einer Pilzzucht und die Milchkühe machen Freilandschweinen Platz. Oder außerfamiliäre Quereinsteiger bringen frischen Wind in alte Mauern. Beispiele, die zeigen, was bewirkt werden kann, wenn der Stolz weicht und durch respektvolles Miteinander der Generationen ersetzt wird.
Jung und Alt erzählen berührende Geschichten rund um die Hofübergabe und von tiefgreifenden Veränderungen ihrer Betriebe.
Betroffene sprechen mit den Gestaltern der Dokumentation Elisabeth und Rafael Kotschy, über ihre Ängste und Konflikte, wenn sich Machtstrukturen ändern und eingefahrene Pfade verlassen werden: Inspirierende Hofgeschichten aus ganz Oberösterreich.