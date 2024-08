Die Entführung von Swissair 100 – Geiseldrama in der Wüste

Am 6. September 1970 hält die Welt den Atem an. Mitglieder einer Splittergruppe der PLO entführen vier Flugzeuge – darunter auch eine DC-8 der Swissair. Kaum ist die vollbesetzte Maschine in der jordanischen Wüste gelandet, stellen die Hijacker dem Bundesrat ein Ultimatum: Entweder lässt er innerhalb von 72 Stunden drei in der Schweiz inhaftierte Palästinenser frei oder das Flugzeug fliegt mitsamt Geiseln in die Luft.