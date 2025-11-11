Die Bio-Revolution

Mit der industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts verändert sich auch die Landwirtschaft grundlegend. Neue Anbau- und Düngemethoden bringen mehr Ertrag, doch schnell wird klar: Sie degradieren die Böden und schaffen eine Abhängigkeit von chemischen Hilfsmitteln. Früh formiert sich Widerstand in landwirtschaftlichen Kreisen, in Deutschland maßgeblich angeführt von der anthroposophischen Bewegung um Rudolf Steiner. Mit seinem ‚Landwirtschaftlichen Kursus‘ 1924 auf dem schlesischen Gut Koberwitz schafft er die Grundlagen für die bio-dynamische Wirtschaftsweise: Der landwirtschaftliche Betrieb wird als ein ganzheitliches System begriffen, in dem alles ineinander greift und der als ein geschlossener Organismus funktioniert, die Zahl der gehaltenen Tiere ist an die Größe der zur Verfügung stehenden Fläche gebunden, nur sie liefern den Dünger für den Ackerbau des Hofs, der wiederum das Futter für die Tiere produziert. Neben der anthroposophischen bio-dynamischen Landwirtschaft etabliert sich die organisch-biologische Methode, die ebenso auf den Einsatz von Chemie und auch auf esotherische Hilfsmittel verzichtet.