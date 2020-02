Die Abschaffung der Geschlechter

Erhebliches Aufsehen erregt die "Toilettenfrage". Soll es für Menschen, die sich weder als Mann oder Frau fühlen, eigene Klos in öffentlichen Gebäuden geben? Oder soll hier die Einteilung nach Geschlecht abgeschafft werden? Eine Frage, mit der Menschen wie Katta täglich konfrontiert werden. Katta versteht sich als nicht-binär: "Es geht ja nicht darum, dass ich etwas Besonderes sein will. Selbst bei einem Formular, wenn man die Adresse ausfüllt, wenn man Katzenfutter bestellt, ist die Option "Mann oder Frau" Pflichtfeld. Beides trifft aber für mich nicht zu. Ich will einfach nur so akzeptiert werden, wie ich bin." Laut Umfragen lehnen in den USA zwölf Prozent der 20-Jährigen ab, sich in die Kategorien Mann und Frau einzuordnen, auf "Facebook" kann man derzeit aus 60 verschiedenen Angeboten wählen, wie "genderfluid" oder "gendervariabel".