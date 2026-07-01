Gesellschaft
Der Zürcher Drohnenkünstler in der Tech-Elite
Marco Tempest wächst in Zürich auf, entdeckt früh das Zaubern, kombiniert es mit Breakdancing – und wird zum Weltstar. Heute arbeitet er für die Nasa und entwirft spektakuläre Drohnenshows.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.07.2026
- 21:55 - 22:55 Uhr
Ein Blick zurück auf die Wurzeln – und in eine Welt, in der Magie und Technologie miteinander verschmelzen.
Was passiert, wenn ein Kindheitstraum über jegliche Vorstellungskraft hinauswächst? Marco Tempest hat nie aufgehört neugierig und experimentierfreudig zu sein – und genau das macht ihn einzigartig. Vom tanzenden Zauberer aus Zürich verwandelt er sich zum digitalen Künstler auf der Weltbühne. Von New York über Paris bis Tokio verzaubert er mit seinen Tech-Illusionen die Massen.
Marco Tempest hat sich nie mit dem Offensichtlichen zufriedengegeben. Was als kindliche Faszination für Zaubertricks begann, wurde zur Suche nach neuen Ausdrucksformen. Heute verwebt er Technologie, Bewegung und Erzählkunst – und bringt mit Drohnenshows den Himmel zum Leuchten.
Irgendwann wird Marco Tempest das Etikett des Zauberers zu einschränkend – und zu langweilig. Seine Neugierde treibt ihn weiter. Die Zauberei wird zunehmend zum magischen Erzählen mit futuristischer Technik ohne grosse Selbstinszenierung. Eine seiner besonderen Leidenschaften: das Geschichtenerzählen im Himmel mit modifizierten Drohnen. Wegen seiner Fähigkeiten wird er unter anderem an die NASA oder die ETH berufen, hat Mandate in Japan und Abu Dhabi. Neben seinem unerschütterlichen Enthusiasmus gibt ihm vor allem die Liebe zu seiner Frau Carmen Halt, mit der er immer wieder zusammenarbeitet.